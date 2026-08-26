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Дружба с Америкой Трампа может оказаться смертельной - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Дружба с Америкой Трампа может оказаться смертельной
Дружба с Америкой Трампа может оказаться смертельной - 26.08.2026, ПРАЙМ
Дружба с Америкой Трампа может оказаться смертельной
В этом году мир в полной мере ощутил справедливость слов Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки опасно, быть другом — смертельно", пишет ИноСМИ со ссылкой на... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:13+0300
2026-08-26T14:13+0300
мировая экономика
общество
сша
вашингтон
канада
генри киссинджер
дональд трамп
нато
the american conservative
ким чен ын
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В этом году мир в полной мере ощутил справедливость слов Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки опасно, быть другом — смертельно", пишет ИноСМИ со ссылкой на The American Conservative. Президент Дональд Трамп, вопреки своим обещаниям избегать войн, вошел в историю как лидер, который разбазарил доверие союзников, подорвал уважение к Вашингтону и положил конец эпохе американской гегемонии после окончания Холодной войны. Его мировое лидерство держится на угрозах, карах и нарушенных обещаниях — он ведет за собой ради сиюминутной выгоды, а следуют за ним из страха.Союзники по НАТО уже готовятся к будущему без направляющей роли США. Канада, второй по величине торговый партнер Америки, столкнулась с экономической войной: Трамп ввел пошлины, которые грозят подорвать ее экономику, и неоднократно угрожал превратить северного соседа в 51-й штат. Недавно он назвал руководство Канады "гадким". Дания оказалась под давлением из-за Гренландии — президент не раз угрожал захватить остров. Испанию, отказавшуюся участвовать в войне с Ираном, Трамп назвал "безнадежной" и "никудышным партнером", а на саммите НАТО в Анкаре приказал министру финансов прекратить все торговые отношения с Мадридом.Страны Персидского залива, предупреждавшие Вашингтон против боевых действий, теперь в ярости: их экономики пострадали, а безопасность не была обеспечена. Они выходят из-под американского зонтика и ищут альтернативы — в этом месяце Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали пакт о взаимной обороне. Особенно пострадал Оман — давний посредник между США и Ираном, помогавший Вашингтону в прошлых кризисах. Трамп дважды угрожал разбомбить эту страну: сначала в мае, а затем в августе, заявив: "Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомбим их к чертовой матери".Неприятности из-за дружбы с Америкой затронули и Южную Корею — ключевого союзника в Азии, где расположена крупнейшая зарубежная военная база США. Трамп распорядился сократить совместные учения, объяснив это тремя причинами: отказом Сеула присоединиться к "денуклеаризации Ирана", хорошими отношениями с Ким Чен Ыном и тем, что учения посылают Пхеньяну "враждебный" сигнал. Однако КНДР продолжает испытания ракет и поддерживает Россию, что делает аргументы Трампа спорными. Южнокорейский президент уже призвал ускорить достижение военной независимости от США.Трамп также нарушил обещание разрешить Украине производить перехватчики Patriot по лицензии, заявив, что "люди, с которыми вы поделитесь технологией, могут повернуть их против вас". Он изменил условия ядерной сделки с Саудовской Аравией на следующий день после подписания, потребовав нормализации отношений с Израилем — для Эр-Рияда это неприемлемо.По мнению автора, эти действия ставят под угрозу лидерство США и делают мир более опасным. Союзники, обожжённые предательством, вынуждены искать новые альянсы, а Америка Трампа остаётся в изоляции, созданной ею же самой. Предупреждение Киссинджера воплотилось в реальность с пугающей точностью.
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мировая экономика, общество , сша, вашингтон, канада, генри киссинджер, дональд трамп, нато, the american conservative, ким чен ын
Мировая экономика, Общество , США, ВАШИНГТОН, КАНАДА, Генри Киссинджер, Дональд Трамп, НАТО, The American Conservative, Ким Чен Ын
14:13 26.08.2026
 
Дружба с Америкой Трампа может оказаться смертельной

Канада, Дания, Испания и страны Залива ощутили "смертельную дружбу" с Трампом

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАмериканский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В этом году мир в полной мере ощутил справедливость слов Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки опасно, быть другом — смертельно", пишет ИноСМИ со ссылкой на The American Conservative. Президент Дональд Трамп, вопреки своим обещаниям избегать войн, вошел в историю как лидер, который разбазарил доверие союзников, подорвал уважение к Вашингтону и положил конец эпохе американской гегемонии после окончания Холодной войны. Его мировое лидерство держится на угрозах, карах и нарушенных обещаниях — он ведет за собой ради сиюминутной выгоды, а следуют за ним из страха.
Союзники по НАТО уже готовятся к будущему без направляющей роли США. Канада, второй по величине торговый партнер Америки, столкнулась с экономической войной: Трамп ввел пошлины, которые грозят подорвать ее экономику, и неоднократно угрожал превратить северного соседа в 51-й штат. Недавно он назвал руководство Канады "гадким". Дания оказалась под давлением из-за Гренландии — президент не раз угрожал захватить остров. Испанию, отказавшуюся участвовать в войне с Ираном, Трамп назвал "безнадежной" и "никудышным партнером", а на саммите НАТО в Анкаре приказал министру финансов прекратить все торговые отношения с Мадридом.
Страны Персидского залива, предупреждавшие Вашингтон против боевых действий, теперь в ярости: их экономики пострадали, а безопасность не была обеспечена. Они выходят из-под американского зонтика и ищут альтернативы — в этом месяце Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали пакт о взаимной обороне. Особенно пострадал Оман — давний посредник между США и Ираном, помогавший Вашингтону в прошлых кризисах. Трамп дважды угрожал разбомбить эту страну: сначала в мае, а затем в августе, заявив:
"Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомбим их к чертовой матери".
Неприятности из-за дружбы с Америкой затронули и Южную Корею — ключевого союзника в Азии, где расположена крупнейшая зарубежная военная база США. Трамп распорядился сократить совместные учения, объяснив это тремя причинами: отказом Сеула присоединиться к "денуклеаризации Ирана", хорошими отношениями с Ким Чен Ыном и тем, что учения посылают Пхеньяну "враждебный" сигнал. Однако КНДР продолжает испытания ракет и поддерживает Россию, что делает аргументы Трампа спорными. Южнокорейский президент уже призвал ускорить достижение военной независимости от США.
Трамп также нарушил обещание разрешить Украине производить перехватчики Patriot по лицензии, заявив, что "люди, с которыми вы поделитесь технологией, могут повернуть их против вас". Он изменил условия ядерной сделки с Саудовской Аравией на следующий день после подписания, потребовав нормализации отношений с Израилем — для Эр-Рияда это неприемлемо.
По мнению автора, эти действия ставят под угрозу лидерство США и делают мир более опасным. Союзники, обожжённые предательством, вынуждены искать новые альянсы, а Америка Трампа остаётся в изоляции, созданной ею же самой. Предупреждение Киссинджера воплотилось в реальность с пугающей точностью.
 
Мировая экономикаОбществоСШАВАШИНГТОНКАНАДАГенри КиссинджерДональд ТрампНАТОThe American ConservativeКим Чен Ын
 
 
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