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Дружба с Америкой Трампа может оказаться смертельной

Дружба с Америкой Трампа может оказаться смертельной - 26.08.2026, ПРАЙМ

Дружба с Америкой Трампа может оказаться смертельной

В этом году мир в полной мере ощутил справедливость слов Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки опасно, быть другом — смертельно", пишет ИноСМИ со ссылкой на... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T14:13+0300

2026-08-26T14:13+0300

2026-08-26T14:13+0300

мировая экономика

общество

сша

вашингтон

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генри киссинджер

дональд трамп

нато

the american conservative

ким чен ын

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. В этом году мир в полной мере ощутил справедливость слов Генри Киссинджера: "Быть врагом Америки опасно, быть другом — смертельно", пишет ИноСМИ со ссылкой на The American Conservative. Президент Дональд Трамп, вопреки своим обещаниям избегать войн, вошел в историю как лидер, который разбазарил доверие союзников, подорвал уважение к Вашингтону и положил конец эпохе американской гегемонии после окончания Холодной войны. Его мировое лидерство держится на угрозах, карах и нарушенных обещаниях — он ведет за собой ради сиюминутной выгоды, а следуют за ним из страха.Союзники по НАТО уже готовятся к будущему без направляющей роли США. Канада, второй по величине торговый партнер Америки, столкнулась с экономической войной: Трамп ввел пошлины, которые грозят подорвать ее экономику, и неоднократно угрожал превратить северного соседа в 51-й штат. Недавно он назвал руководство Канады "гадким". Дания оказалась под давлением из-за Гренландии — президент не раз угрожал захватить остров. Испанию, отказавшуюся участвовать в войне с Ираном, Трамп назвал "безнадежной" и "никудышным партнером", а на саммите НАТО в Анкаре приказал министру финансов прекратить все торговые отношения с Мадридом.Страны Персидского залива, предупреждавшие Вашингтон против боевых действий, теперь в ярости: их экономики пострадали, а безопасность не была обеспечена. Они выходят из-под американского зонтика и ищут альтернативы — в этом месяце Саудовская Аравия, Пакистан и Турция подписали пакт о взаимной обороне. Особенно пострадал Оман — давний посредник между США и Ираном, помогавший Вашингтону в прошлых кризисах. Трамп дважды угрожал разбомбить эту страну: сначала в мае, а затем в августе, заявив: "Если Оман встанет у нас на пути, мы разбомбим их к чертовой матери".Неприятности из-за дружбы с Америкой затронули и Южную Корею — ключевого союзника в Азии, где расположена крупнейшая зарубежная военная база США. Трамп распорядился сократить совместные учения, объяснив это тремя причинами: отказом Сеула присоединиться к "денуклеаризации Ирана", хорошими отношениями с Ким Чен Ыном и тем, что учения посылают Пхеньяну "враждебный" сигнал. Однако КНДР продолжает испытания ракет и поддерживает Россию, что делает аргументы Трампа спорными. Южнокорейский президент уже призвал ускорить достижение военной независимости от США.Трамп также нарушил обещание разрешить Украине производить перехватчики Patriot по лицензии, заявив, что "люди, с которыми вы поделитесь технологией, могут повернуть их против вас". Он изменил условия ядерной сделки с Саудовской Аравией на следующий день после подписания, потребовав нормализации отношений с Израилем — для Эр-Рияда это неприемлемо.По мнению автора, эти действия ставят под угрозу лидерство США и делают мир более опасным. Союзники, обожжённые предательством, вынуждены искать новые альянсы, а Америка Трампа остаётся в изоляции, созданной ею же самой. Предупреждение Киссинджера воплотилось в реальность с пугающей точностью.

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мировая экономика, общество , сша, вашингтон, канада, генри киссинджер, дональд трамп, нато, the american conservative, ким чен ын