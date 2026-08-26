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Турция теряет позиции на европейском рынке готовой одежды

Турция теряет позиции на европейском рынке готовой одежды - 26.08.2026, ПРАЙМ

Турция теряет позиции на европейском рынке готовой одежды

Турция теряет позиции на европейском рынке готовой одежды из-за сочетания высоких производственных затрат, неблагоприятных условий торговли и усиления... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T09:58+0300

2026-08-26T09:58+0300

2026-08-26T09:58+0300

бизнес

мировая экономика

турция

китай

бангладеш

ес

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АНКАРА, 26 авг - ПРАЙМ. Турция теряет позиции на европейском рынке готовой одежды из-за сочетания высоких производственных затрат, неблагоприятных условий торговли и усиления конкуренции со стороны стран с более выгодным доступом на рынок Евросоюза, заявила РИА Новости финансовый аналитик Озлем Текиндор. По данным турецкой деловой газеты Ekonomim, поставки готовой одежды и швейной продукции из Турции в Евросоюз в январе–мае сократились на 15,8% в годовом выражении — с 4,05 до 3,41 миллиарда евро. При этом общий импорт ЕС в этой категории снизился на 11,9%, до 38,7 миллиарда евро. В результате доля Турции на рынке ЕС за два года уменьшилась с 11 до 8,8%. "Турция теряет позиции на европейском рынке не из-за одной причины. Одновременно растут производственные затраты, усиливается давление со стороны более дешевых поставщиков, а ряд конкурирующих стран получает выгодные условия доступа на рынок Евросоюза", — заявила Текиндор. По ее словам, высокая себестоимость производства - одна из главных проблем турецких компаний. Рост расходов на рабочую силу, энергоресурсы, текущее финансирование и другие производственные компоненты отражаются на конечной стоимости продукции и усложняют конкуренцию за европейского покупателя. "Для европейского покупателя таможенная составляющая становится особенно важной в условиях сокращения спроса. Если конкурент может предложить более низкую цену благодаря меньшим издержкам и торговым преференциям, турецкому производителю становится сложнее удерживать свою долю", — также отметила аналитик. Текиндор обратила внимание, что сокращение турецких поставок оказалось более значительным, чем падение самого европейского рынка. Так, импорт одежды из Китая в первые пять месяцев года снизился на 10,1%, до 11,7 миллиарда евро, а из Бангладеш — на 19%, до 7,4 миллиарда. Еще одной проблемой остается относительно высокая стоимость турецкой продукции. Так, если считать по весу, то за тот же период цена килограмма турецкой готовой одежды при поставках в ЕС достигла 20,8 евро по сравнению со средним показателем европейского импорта в 14,1 евро. "Высокая цена сама по себе не означает потерю рынка, если речь идет о продукции с высокой добавленной стоимостью. Но в период снижения спроса европейские компании начинают значительно жестче контролировать расходы, и разница в стоимости становится критическим фактором", — заключила Текиндор.

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китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, турция, китай, бангладеш, ес