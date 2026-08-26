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Аналитик оценил перспективы перезапуска российской экономики

Аналитик оценил перспективы перезапуска российской экономики - 26.08.2026, ПРАЙМ

Аналитик оценил перспективы перезапуска российской экономики

Перезапуск российской экономики - не быстрый процесс, однако он уже происходит и в следующем году можно ожидать заметного рывка, такое мнение высказал РИА... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:45+0300

2026-08-26T15:45+0300

2026-08-26T15:45+0300

россия

мировая экономика

китай

сша

индия

мвф

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Перезапуск российской экономики - не быстрый процесс, однако он уже происходит и в следующем году можно ожидать заметного рывка, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию. "Чтобы Россия рванула вперед, вошла в тройку, отечественная экономика должна перезапуститься. Сейчас мы видим период достаточно серьезного охлаждения", - отмечает он. "Процесс перезапуска не быстрый, но он потихоньку идет, и я допускаю, что в следующем году мы увидим уже такой, достаточно серьезный, ощутимый подъем нашей экономики", - добавил аналитик. Комментируя пребывание России среди крупнейших экономик мира, эксперт подчеркнул, что помимо всего прочего это говорит о доверии к стране зарубежных инвесторов. "Они на Россию смотрят, потому что для них Россия представляет собой огромный интересный рынок", - отметил собеседник агентства.

китай

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россия, мировая экономика, китай, сша, индия, мвф