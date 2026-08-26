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На Android обнаружили приложение, тайно сканирующее контент - 26.08.2026, ПРАЙМ
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На Android обнаружили приложение, тайно сканирующее контент
На Android обнаружили приложение, тайно сканирующее контент - 26.08.2026, ПРАЙМ
На Android обнаружили приложение, тайно сканирующее контент
Пользователи Android обнаружили, что системное приложение, тайно сканирующее контент, в том числе изображения и фотографии, переустанавливается даже после... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T20:17+0300
2026-08-26T20:17+0300
технологии
общество
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Пользователи Android обнаружили, что системное приложение, тайно сканирующее контент, в том числе изображения и фотографии, переустанавливается даже после удаления с устройства, сообщил портал Cybernews. В 2025 году, как пишет портал, пользователи Android обнаружили, что на их устройства без предупреждения было установлено приложение SafetyCore, которое втайне сканировало весь существующий на устройстве контент. У приложения не было ни ярлыка, ни четкого описания выполняемых функций. "Некоторые пользователи до сих пор прилагают огромные усилия, пытаясь удалить это приложение… Приложение постоянно переустанавливает само себя", - пишет Cybernews. Google уверяет, что SafetyCore обеспечивает конфиденциальность, работает исключительно на устройстве и предназначено "для блага" самих пользователей. Компания также заявляла, что приложение не отправляет на серверы Google изображения, позволяющие идентифицировать личность, а также какой-либо другой конфиденциальный контент. Однако, по мнению экспертов, как добавляет портал, сканирование изображений может выйти за пределы первоначальной сферы применения и в будущем стать обязательным этапом проверки. Кроме того, многие из технических обозревателей до сих пор рекомендуют удалить приложение и публикуют инструкции к тому, как это сделать.
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192
40
192
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технологии, общество
Технологии, Общество
20:17 26.08.2026
 
На Android обнаружили приложение, тайно сканирующее контент

Cybernews: приложение, тайно сканирующее контент, переустанавливается даже после удаления

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Пользователи Android обнаружили, что системное приложение, тайно сканирующее контент, в том числе изображения и фотографии, переустанавливается даже после удаления с устройства, сообщил портал Cybernews.
В 2025 году, как пишет портал, пользователи Android обнаружили, что на их устройства без предупреждения было установлено приложение SafetyCore, которое втайне сканировало весь существующий на устройстве контент. У приложения не было ни ярлыка, ни четкого описания выполняемых функций.
"Некоторые пользователи до сих пор прилагают огромные усилия, пытаясь удалить это приложение… Приложение постоянно переустанавливает само себя", - пишет Cybernews.
Google уверяет, что SafetyCore обеспечивает конфиденциальность, работает исключительно на устройстве и предназначено "для блага" самих пользователей. Компания также заявляла, что приложение не отправляет на серверы Google изображения, позволяющие идентифицировать личность, а также какой-либо другой конфиденциальный контент.
Однако, по мнению экспертов, как добавляет портал, сканирование изображений может выйти за пределы первоначальной сферы применения и в будущем стать обязательным этапом проверки.
Кроме того, многие из технических обозревателей до сих пор рекомендуют удалить приложение и публикуют инструкции к тому, как это сделать.
 
ТехнологииОбщество
 
 
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