https://1prime.ru/20260826/android-872712705.html

На Android обнаружили приложение, тайно сканирующее контент

На Android обнаружили приложение, тайно сканирующее контент - 26.08.2026, ПРАЙМ

На Android обнаружили приложение, тайно сканирующее контент

Пользователи Android обнаружили, что системное приложение, тайно сканирующее контент, в том числе изображения и фотографии, переустанавливается даже после... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T20:17+0300

2026-08-26T20:17+0300

2026-08-26T20:17+0300

технологии

общество

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Пользователи Android обнаружили, что системное приложение, тайно сканирующее контент, в том числе изображения и фотографии, переустанавливается даже после удаления с устройства, сообщил портал Cybernews. В 2025 году, как пишет портал, пользователи Android обнаружили, что на их устройства без предупреждения было установлено приложение SafetyCore, которое втайне сканировало весь существующий на устройстве контент. У приложения не было ни ярлыка, ни четкого описания выполняемых функций. "Некоторые пользователи до сих пор прилагают огромные усилия, пытаясь удалить это приложение… Приложение постоянно переустанавливает само себя", - пишет Cybernews. Google уверяет, что SafetyCore обеспечивает конфиденциальность, работает исключительно на устройстве и предназначено "для блага" самих пользователей. Компания также заявляла, что приложение не отправляет на серверы Google изображения, позволяющие идентифицировать личность, а также какой-либо другой конфиденциальный контент. Однако, по мнению экспертов, как добавляет портал, сканирование изображений может выйти за пределы первоначальной сферы применения и в будущем стать обязательным этапом проверки. Кроме того, многие из технических обозревателей до сих пор рекомендуют удалить приложение и публикуют инструкции к тому, как это сделать.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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