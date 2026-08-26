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Митрополит Антоний рассказал об истории российского флота

Митрополит Антоний рассказал об истории российского флота - 26.08.2026, ПРАЙМ

Митрополит Антоний рассказал об истории российского флота

Русский флот исторически способствовал проповеди православной веры на Дальнем Востоке и Аляске, а затем и на американском континенте, сказал председатель отдела | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T16:15+0300

2026-08-26T16:15+0300

2026-08-26T16:15+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Русский флот исторически способствовал проповеди православной веры на Дальнем Востоке и Аляске, а затем и на американском континенте, сказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) на открытии выставки "Имена российской дипломатии. Емельян Украинцев" в Государственном историческом музее в Москве. Выступая на открытии выставки митрополит Антоний отметил, что основавший русский флот император Петр I отлично понимал его значение - обеспечение внешней торговли, защита интересов страны в любой точке мира. "Сейчас это, безусловно, тоже крайне актуально, но исторически российский флот послужил еще одной главной цели, а именно миссии и распространению православия на Дальнем Востоке и Аляске, что в свою очередь и способствовало проповеди православной веры далее на американском континенте", - сказал митрополит Антоний. По его словам, исторически российский флот послужил еще одной главной цели, а именно распространению православия на Дальнем Востоке и Аляске, что в свою очередь и способствовало проповеди православной веры далее на американском континенте. Выставка приурочена к 385-летию со дня рождения главы Посольского приказа Емельяна Украинцева, 340-летию воссоединения Киевской митрополии с Русской православной церковью (РПЦ) и 330-летию с момента основания Военно-морского флота. Емельян Украинцев - видный деятель эпохи Петра I прослуживший в Посольском приказе около 40 лет. Пребывание Украинцева во главе дипмиссии в Константинополе (1699 – 1700 годах) завершилось заключением 30-летнего мирного договора с Османской империей и сохранением за Россией Азова – русского плацдарма в Приазовье. Украинцев был одним из инициаторов переговоров, результатом которых стало воссоединение Киевской митрополии с РПЦ. Мероприятие проводится по инициативе МИД России в рамках совместной с Российским военно-историческим обществом программы по увековечению памяти глав отечественного внешнеполитического ведомства разных эпох.

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россия, общество , дальний восток, аляска, москва, рпц, мид рф, мид