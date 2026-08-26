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Apple представит первый складной iPhone 9 сентября, пишут СМИ

Apple представит первый складной iPhone 9 сентября, пишут СМИ - 26.08.2026, ПРАЙМ

Apple представит первый складной iPhone 9 сентября, пишут СМИ

Американская корпорация Apple в среду разослала приглашения на презентацию 9 сентября, на которой ожидается показ первого складного смартфона iPhone и других... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T20:38+0300

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apple

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple в среду разослала приглашения на презентацию 9 сентября, на которой ожидается показ первого складного смартфона iPhone и других новых продуктов, сообщает портал Axios. По данным портала, мероприятие пройдет в Театре Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Калифорнии и начнется в 10.00 по тихоокеанскому времени (20.00 мск). Как отмечается в материале, предстоящий запуск станет первой крупной презентацией компании под руководством нового генерального директора Джона Тернуса, который сменит на этом посту Тима Кука 1 сентября. На прошлой неделе агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что дебют первого складного смартфона iPhone пройдет в рамках масштабного обновления продуктовой линейки Apple под руководством Тернуса. Релиз новинок, включая новые беспроводные наушники AirPods со встроенными камерами, ожидается не ранее 2027 года.Ожидается, что новый складной дизайн станет самым значительным изменением во внешнем виде смартфона за почти 20 лет существования девайса. Агентство отмечает, что устройство будет размером с паспорт, а при раскрытии величина экрана будет примерно соизмерима с экраном небольшого iPad.Блумберг также указывает, что компания представит линейку iPhone 18 Pro и Pro Max с улучшенными процессорами, батареями и камерами.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.

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технологии, калифорния, apple