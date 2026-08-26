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Казначейство за I полугодие направило в бюджет 747 миллиардов рублей

Казначейство за I полугодие направило в бюджет 747 миллиардов рублей - 26.08.2026, ПРАЙМ

Казначейство за I полугодие направило в бюджет 747 миллиардов рублей

Казначейство РФ за первое полугодие всего направило в бюджет 747 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Роман Артюхин. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T10:59+0300

2026-08-26T10:59+0300

2026-08-26T12:04+0300

россия

финансы

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Казначейство РФ за первое полугодие всего направило в бюджет 747 миллиардов рублей, сообщил глава ведомства Роман Артюхин."Казначейство России прочно удерживает позицию третьего администратора доходов благодаря точности прогнозирования доходов и выплат бюджета. За первое полугодие в бюджет поступило всего 747 миллиардов рублей", - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Из них федеральные перечисления - 577, и 170 миллиардов для бюджетов субъектов РФ, и это серьезное подспорье для реализации ими своих задач, уточнил он."Нельзя не отметить, что вообще бюджетный процесс завершается именно с составлением бюджетной отчетности. Важно, что Счетная палата провела большую проверку, подтвердила достоверность бюджета. бухгалтерского баланса и всей отчетности Российской Федерации. Сейчас правительство России направило финансовую отчетность в Государственную думу", - отметил также Артюхин.

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россия, финансы, михаил мишустин