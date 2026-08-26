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Первую автономную станцию для электрокаров в СНГ открыли в Астане
Первую автономную станцию для электрокаров в СНГ открыли в Астане - 26.08.2026, ПРАЙМ
Первую автономную станцию для электрокаров в СНГ открыли в Астане
Первая в СНГ полностью автономная зарядная станция для электромобилей открыта в Астане, сообщает министерство экологии и природных ресурсов Казахстана. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:50+0300
2026-08-26T14:50+0300
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казахстан
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АСТАНА, 26 авг - ПРАЙМ. Первая в СНГ полностью автономная зарядная станция для электромобилей открыта в Астане, сообщает министерство экологии и природных ресурсов Казахстана. "В Астане презентовали первую в СНГ полностью автономную солнечную зарядную станцию для электромобилей: планируется масштабное расширение сети", - говорится в сообщении. В минэкологии Казахстана добавили, что хотят масштабировать подобные зарядные станции по всей стране, развернув их вдоль ключевых республиканских автодорог, в городах, на промышленных предприятиях и объектах инфраструктуры. По данным ведомства, новый "зеленый хаб" разработан казахстанским предприятием Bolashaq Power (Энергия будущего), он объединяет солнечную генерацию мощностью 100 кВт и накопители энергии емкостью 645 киловатт-часов. "Наша задача - переходить от единичных демонстрационных решений к их широкому применению в регионах Казахстана, создавая экономически привлекательные условия для инвесторов", - приводятся в сообщении слова вице-министра экологии Казахстана Мансура Ошурбаева.
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казахстан, астана, снг
Первую автономную станцию для электрокаров в СНГ открыли в Астане
В Астане открыли первую в СНГ полностью автономную зарядную станцию для электромобилей
АСТАНА, 26 авг - ПРАЙМ. Первая в СНГ полностью автономная зарядная станция для электромобилей открыта в Астане, сообщает министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.
"В Астане презентовали первую в СНГ полностью автономную солнечную зарядную станцию для электромобилей: планируется масштабное расширение сети", - говорится в сообщении.
В минэкологии Казахстана добавили, что хотят масштабировать подобные зарядные станции по всей стране, развернув их вдоль ключевых республиканских автодорог, в городах, на промышленных предприятиях и объектах инфраструктуры.
По данным ведомства, новый "зеленый хаб" разработан казахстанским предприятием Bolashaq Power (Энергия будущего), он объединяет солнечную генерацию мощностью 100 кВт и накопители энергии емкостью 645 киловатт-часов. "Наша задача - переходить от единичных демонстрационных решений к их широкому применению в регионах Казахстана, создавая экономически привлекательные условия для инвесторов", - приводятся в сообщении слова вице-министра экологии Казахстана Мансура Ошурбаева.