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"АвтоВАЗ" до конца года выпустит несколько тысяч Lada Azimut

"АвтоВАЗ" до конца года выпустит несколько тысяч Lada Azimut - 26.08.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" до конца года выпустит несколько тысяч Lada Azimut

"АвтоВАЗ" до конца года выпустит несколько тысяч кроссоверов Lada Azimut, а в 2027 году - несколько десятков тысяч, говорится в сообщении производителя. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:12+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" до конца года выпустит несколько тысяч кроссоверов Lada Azimut, а в 2027 году - несколько десятков тысяч, говорится в сообщении производителя. "По производственному плану до конца 2026 года АО "АвтоВАЗ" выпустит несколько тысяч товарных Lada Azimut, а производственный план 2027 года содержит уже несколько десятков тысяч Azimut", - говорится в сообщении. Как уточнили позднее в пресс-службе, в 2027 году планируется выпустить более 20 тысяч новых кроссоверов. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Серийное производство модели планируется запустить в сентябре, а начать продажи - в четвертом квартале текущего года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, автоваз, lada niva legend