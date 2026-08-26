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"АвтоВАЗ" до конца года выпустит несколько тысяч Lada Azimut - 26.08.2026, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" до конца года выпустит несколько тысяч Lada Azimut
"АвтоВАЗ" до конца года выпустит несколько тысяч Lada Azimut - 26.08.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" до конца года выпустит несколько тысяч Lada Azimut
"АвтоВАЗ" до конца года выпустит несколько тысяч кроссоверов Lada Azimut, а в 2027 году - несколько десятков тысяч, говорится в сообщении производителя. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T15:12+0300
2026-08-26T15:12+0300
бизнес
автоваз
lada niva legend
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" до конца года выпустит несколько тысяч кроссоверов Lada Azimut, а в 2027 году - несколько десятков тысяч, говорится в сообщении производителя. "По производственному плану до конца 2026 года АО "АвтоВАЗ" выпустит несколько тысяч товарных Lada Azimut, а производственный план 2027 года содержит уже несколько десятков тысяч Azimut", - говорится в сообщении. Как уточнили позднее в пресс-службе, в 2027 году планируется выпустить более 20 тысяч новых кроссоверов. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы. Серийное производство модели планируется запустить в сентябре, а начать продажи - в четвертом квартале текущего года.
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192
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192
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бизнес, автоваз, lada niva legend
Бизнес, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend
15:12 26.08.2026
 
"АвтоВАЗ" до конца года выпустит несколько тысяч Lada Azimut

АвтоВАЗ" до конца года выпустит несколько тысяч кроссоверов Lada Azimut

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" до конца года выпустит несколько тысяч кроссоверов Lada Azimut, а в 2027 году - несколько десятков тысяч, говорится в сообщении производителя.
"По производственному плану до конца 2026 года АО "АвтоВАЗ" выпустит несколько тысяч товарных Lada Azimut, а производственный план 2027 года содержит уже несколько десятков тысяч Azimut", - говорится в сообщении.
Как уточнили позднее в пресс-службе, в 2027 году планируется выпустить более 20 тысяч новых кроссоверов.
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на Петербургском международном экономическом форуме год назад. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
Серийное производство модели планируется запустить в сентябре, а начать продажи - в четвертом квартале текущего года.
 
БизнесАвтоВАЗLada Niva Legend
 
 
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