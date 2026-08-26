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Билеты "Аэрофлота" с 1 сентября можно будет купить за цифровые рубли

Билеты "Аэрофлота" с 1 сентября можно будет купить за цифровые рубли - 26.08.2026, ПРАЙМ

Билеты "Аэрофлота" с 1 сентября можно будет купить за цифровые рубли

Билеты на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" с 1 сентября можно будет купить за цифровые рубли, сообщил перевозчик. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T11:51+0300

2026-08-26T11:51+0300

2026-08-26T11:51+0300

бизнес

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Билеты на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" с 1 сентября можно будет купить за цифровые рубли, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" начнет прием оплаты в цифровых рублях. С 1 сентября пассажиры смогут оплачивать авиабилеты новой национальной цифровой валютой. Цифровым рублем можно будет расплачиваться с помощью QR-кода: как на сайте, так и в офисах собственных продаж авиакомпании", - говорится в сообщении. Для покупки билета на сайте авиакомпании на странице оплаты нужно выбрать способ "Цифровой рубль" – после этого моментально генерируется QR-код, который нужно отсканировать в приложении банка. Оплата из кошелька подтверждается на платформе Банка России. Списание проходит онлайн, далее оформляется билет и высылается чек на электронную почту, разъяснил "Аэрофлот" алгоритм оплаты. При покупке билета в офисах "Аэрофлота" QR-код для оплаты цифровым рублем будет отображаться на кассовых терминалах, его также нужно будет отсканировать в банковском приложении. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. С этой даты появится возможность открывать цифровые кошельки через приложения таких банков - на главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными. Оплату в цифровых рублях с сентября должны начать принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж.

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