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Бизнес в России стал чаще отправляться в командировки в Якутск

Бизнес в России стал чаще отправляться в командировки в Якутск - 26.08.2026, ПРАЙМ

Бизнес в России стал чаще отправляться в командировки в Якутск

Представители российского бизнеса этим летом стали в 1,7 раза чаще, чем годом ранее, отправляться в командировки в Якутск, рассказали РИА Новости в сервисе для... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T08:30+0300

2026-08-26T08:30+0300

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бизнес

россия

якутск

москва

санкт-петербург

onetwotrip

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Представители российского бизнеса этим летом стали в 1,7 раза чаще, чем годом ранее, отправляться в командировки в Якутск, рассказали РИА Новости в сервисе для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса". "Летний сезон 2026 года показал трансформацию рынка корпоративных путешествий в России. Самый впечатляющий рост показывает Якутск, куда бизнес стал отправляться по рабочим вопросам на 74% чаще", - выяснили в сервисе. Там проанализировали данные о командировках за лето 2025 и 2026 годов. По данным аналитиков, самыми востребованными внутренними направлениями для командировок этим летом остаются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Новосибирск. В то время как на международных - это Китай, Белоруссия, Казахстан, Зимбабве. Наибольший рост из зарубежных маршрутов показала Черногория - командироваться туда стали почти в 3 раза чаще. В сервисе отметили, что главной тенденцией периода с июня по август стал рост премиального сегмента - как в размещении, так и в транспорте. Доля проживания в пятизвездочных отелях достигла 9% всех бронирований. В свою очередь доля перелетов в бизнес-классе выросла до 2,8% от всех бронирований, а доля поездок в вагонах категории "Люкс" достигла 4%. "При этом наиболее массовым выбором для размещения остаются трех- и четырехзвездочные гостиницы - на каждую из них приходятся неизменные 31%", - добавили аналитики. По их данным, этим летом представители бизнеса стали выбирать отели со средней стоимостью ночи в 8,7 тысячи рублей, а средняя стоимость перелета в одну сторону на человека составила 21 тысячу, а железнодорожного билета - 6,6 тысячи рублей. При этом ключевым изменением бизнес-процессов стало сокращение глубины бронирования. Так, если летом 2025 года деловые поездки планировали в среднем за 10 дней, то в этом сезоне показатель упал до 8 дней, при этом средняя продолжительность командировок при этом практически не изменилась и составила 2 дня.

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