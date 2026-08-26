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Боливия может увеличить объем субсидий на дизельное топливо - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Боливия может увеличить объем субсидий на дизельное топливо
Боливия может увеличить объем субсидий на дизельное топливо - 26.08.2026, ПРАЙМ
Боливия может увеличить объем субсидий на дизельное топливо
Власти Боливии изучают возможность увеличить более чем в два раза объем дизельного топлива, продаваемого по субсидиям, сообщил временный президент нефтегазовой... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T02:45+0300
2026-08-26T02:45+0300
мировая экономика
боливия
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 26 авг - ПРАЙМ. Власти Боливии изучают возможность увеличить более чем в два раза объем дизельного топлива, продаваемого по субсидиям, сообщил временный президент нефтегазовой компании Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Себастьян Дарока. "Существует спрос на установленный лимит до 120 литров... Мы могли бы пересмотреть его, установив начальный уровень в 300 литров, и мы собираемся проанализировать этот вопрос в министерстве углеводородов", - сказал он журналистам. "Мы также пояснили, что импорт, осуществляемый ассоциациями производителей для собственного потребления, уже освобожден от налога на добавленную стоимость и налога на операции. Таким образом, благодаря этому механизму ассоциации могут импортировать дизельное топливо по гораздо более низкой цене", - отметил Дарока. Президент Боливии Родриго Пас подписал указ, повышающий цену литра дизельного топлива с 9,80 боливиано (0,84 доллара) до 18 боливиано (1,55 доллара). Он отметил, что это повлияет только на крупных потребителей в агропромышленном и горнодобывающем секторах, которые потребляют от 20 тысяч до 120 тысяч литров в месяц. Кроме того, указ предписывает заправлять баки машин только 120 литрами топлива. Правительство также дало зеленый свет частным компаниям на импорт топлива с целью поддержания поставок на внутренний рынок. В настоящее время Боливия импортирует 86% дизельного топлива и 56% бензина, потребляемого на внутреннем рынке, поскольку производит лишь минимальное количество жидкого топлива. В стране наблюдается дефицит дизельного топлива и бензина, который, по мнению властей, вызван контрабандой, поскольку топливо закупается по низким ценам и перепродается за границу по более высоким ценам.
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мировая экономика, боливия
Мировая экономика, БОЛИВИЯ
02:45 26.08.2026
 
Боливия может увеличить объем субсидий на дизельное топливо

Власти Боливии изучают возможность увеличения объема субсидий на дизельное топливо

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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 26 авг - ПРАЙМ. Власти Боливии изучают возможность увеличить более чем в два раза объем дизельного топлива, продаваемого по субсидиям, сообщил временный президент нефтегазовой компании Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Себастьян Дарока.
"Существует спрос на установленный лимит до 120 литров... Мы могли бы пересмотреть его, установив начальный уровень в 300 литров, и мы собираемся проанализировать этот вопрос в министерстве углеводородов", - сказал он журналистам.
"Мы также пояснили, что импорт, осуществляемый ассоциациями производителей для собственного потребления, уже освобожден от налога на добавленную стоимость и налога на операции. Таким образом, благодаря этому механизму ассоциации могут импортировать дизельное топливо по гораздо более низкой цене", - отметил Дарока.
Президент Боливии Родриго Пас подписал указ, повышающий цену литра дизельного топлива с 9,80 боливиано (0,84 доллара) до 18 боливиано (1,55 доллара). Он отметил, что это повлияет только на крупных потребителей в агропромышленном и горнодобывающем секторах, которые потребляют от 20 тысяч до 120 тысяч литров в месяц. Кроме того, указ предписывает заправлять баки машин только 120 литрами топлива.
Правительство также дало зеленый свет частным компаниям на импорт топлива с целью поддержания поставок на внутренний рынок.
В настоящее время Боливия импортирует 86% дизельного топлива и 56% бензина, потребляемого на внутреннем рынке, поскольку производит лишь минимальное количество жидкого топлива. В стране наблюдается дефицит дизельного топлива и бензина, который, по мнению властей, вызван контрабандой, поскольку топливо закупается по низким ценам и перепродается за границу по более высоким ценам.
 
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