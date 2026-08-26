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Российские военные уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР - 26.08.2026, ПРАЙМ
Российские военные уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
Операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в районе... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:51+0300
2026-08-26T11:51+0300
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ДОНЕЦК, 26 авг - ПРАЙМ. Операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Славянско-Краматорской агломерации в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.В ходе воздушной разведки операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии выявили пункт управления БПЛА противника. Полученные координаты были переданы расчетам ударных беспилотников и артиллерийскому расчету 152-мм орудия 2А36."В результате комбинированных попаданий FPV-дронов и артиллерии пункт управления, а также находившаяся в нем живая сила противника были ликвидированы", - говорится в сообщении.Кроме того, операторы беспилотных систем обнаружили вторую позицию расчета БПЛА ВСУ. Координаты цели передали расчету ударных беспилотников. В результате точного попадания ударного дрона укрытие вместе с находившимся в нем личным составом противника было уничтожено.
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Российские военные уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
Минобороны: российские беспилотники уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 26 авг - ПРАЙМ. Операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Славянско-Краматорской агломерации в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
В ходе воздушной разведки операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии выявили пункт управления БПЛА противника. Полученные координаты были переданы расчетам ударных беспилотников и артиллерийскому расчету 152-мм орудия 2А36.
"В результате комбинированных попаданий FPV-дронов и артиллерии пункт управления, а также находившаяся в нем живая сила противника были ликвидированы", - говорится в сообщении.
Кроме того, операторы беспилотных систем обнаружили вторую позицию расчета БПЛА ВСУ
. Координаты цели передали расчету ударных беспилотников. В результате точного попадания ударного дрона укрытие вместе с находившимся в нем личным составом противника было уничтожено.