https://1prime.ru/20260826/bpl-872689773.html

Российские военные уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР - 26.08.2026, ПРАЙМ

Российские военные уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ в ДНР

Операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в районе... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T11:51+0300

2026-08-26T11:51+0300

2026-08-26T12:01+0300

россия

общество

всу

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872689773.jpg?1787734903

ДОНЕЦК, 26 авг - ПРАЙМ. Операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Славянско-Краматорской агломерации в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны России.В ходе воздушной разведки операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии выявили пункт управления БПЛА противника. Полученные координаты были переданы расчетам ударных беспилотников и артиллерийскому расчету 152-мм орудия 2А36."В результате комбинированных попаданий FPV-дронов и артиллерии пункт управления, а также находившаяся в нем живая сила противника были ликвидированы", - говорится в сообщении.Кроме того, операторы беспилотных систем обнаружили вторую позицию расчета БПЛА ВСУ. Координаты цели передали расчету ударных беспилотников. В результате точного попадания ударного дрона укрытие вместе с находившимся в нем личным составом противника было уничтожено.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , всу, минобороны рф