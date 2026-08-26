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В Чехии ожидают, что урожай хмеля в 2026 году будет на четверть меньше

В Чехии ожидают, что урожай хмеля в 2026 году будет на четверть меньше - 26.08.2026, ПРАЙМ

В Чехии ожидают, что урожай хмеля в 2026 году будет на четверть меньше

Чешские производители хмеля ожидают, что урожай этой сельхозкультуры в 2026 году из-за аномально высоких температур и засухи будет на четверть меньше средних... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T20:23+0300

2026-08-26T20:23+0300

2026-08-26T20:23+0300

сельское хозяйство

промышленность

чехия

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ПРАГА, 26 авг – ПРАЙМ. Чешские производители хмеля ожидают, что урожай этой сельхозкультуры в 2026 году из-за аномально высоких температур и засухи будет на четверть меньше средних показателей последних дет, сообщило Чешское ТВ. "Производители хмеля в Чехии ожидают, что урожай в этом году будет на 25% меньше, чем в среднем за долгосрочный период. Из-за заморозков в начале мая, а также из-за аномально высоких летних температур и засухи хмель также будет иметь более низкое содержание альфа-горьких веществ, определяющих его качество", - сообщил в среду Чешскому ТВ глава Ассоциации производителей хмеля Иржи Сметана. По словам Сметаны, содержание альфа-горькой кислоты в полураннем красном сорте хмеля в среднем колеблется от 3,3% до 3,5%. Однако в этом году ожидается значительное снижение данного показателя, поскольку все анализы, проведенные как до сбора урожая, так и уже после первого сбора, показывают значение чуть выше 2%. "Пока самый низкий показатель за всю историю мы зафиксировали в 2015 году, когда он составлял 2,1%. Ныне мы опасаемся, что в этом году данный показатель будет очень близок к минимальному значению", - отметил Сметана. В свою очередь, участвовавший в беседе глава минсельхоза Мартин Шебестьян не захотел строить домыслы на тему возможного повышения цен на пиво из-за низкой урожайности хмеля. "На цену пива, помимо уровня урожайности, будут влиять и другие факторы. У нас исторически низкие цены на продукты питания. Вероятно, цены вырастут, но влияние окажет не только урожайность хмеля", - сказал Шебестьян.

чехия

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сельское хозяйство, промышленность, чехия