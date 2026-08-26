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В ДР Конго число заболевших вирусом Эболы достигло 5656 человек
В ДР Конго число заболевших вирусом Эболы достигло 5656 человек - 26.08.2026, ПРАЙМ
В ДР Конго число заболевших вирусом Эболы достигло 5656 человек
Число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 5656, скончались от заболевания 2715 человек,... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:57+0300
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общество
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 5656, скончались от заболевания 2715 человек, сообщает Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго (INSP)."За последние 24 часа зарегистрировано 72 новых случаев заболевания, 18 смертей, 30 человек выздоровели. Таким образом, общее число заболевших достигло 5656, погибших - 2715 человек с момента начала вспышки", - говорится в ежедневном отчете INSP.Вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потребовала от воюющих сторон, которые ведут боевые действия на северо-востоке ДРК, объявить шестимесячное перемирие, чтобы позволить медицинским бригадам добраться до уязвимых групп населения и остановить передачу вируса Эболы. Эпидемия продолжает распространяться в шести провинциях страны.На сегодняшний день ни вакцина, ни лечение нового штамма Эболы – Бундибугио, официально не лицензированы. Однако лабораторные данные свидетельствуют о том, что новая вакцина "Эрвебо", отправленная ВОЗ в ДР Конго, может предложить некоторую защиту.
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общество , воз, здоровье
В ДР Конго число заболевших вирусом Эболы достигло 5656 человек
Число случаев заражения вирусом Эболы в ДР Конго достигло 5656, умерли 2715 человек
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) увеличилось до 5656, скончались от заболевания 2715 человек, сообщает Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго (INSP).
"За последние 24 часа зарегистрировано 72 новых случаев заболевания, 18 смертей, 30 человек выздоровели. Таким образом, общее число заболевших достигло 5656, погибших - 2715 человек с момента начала вспышки", - говорится в ежедневном отчете INSP.
Вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) потребовала от воюющих сторон, которые ведут боевые действия на северо-востоке ДРК, объявить шестимесячное перемирие, чтобы позволить медицинским бригадам добраться до уязвимых групп населения и остановить передачу вируса Эболы. Эпидемия продолжает распространяться в шести провинциях страны.
На сегодняшний день ни вакцина, ни лечение нового штамма Эболы – Бундибугио, официально не лицензированы. Однако лабораторные данные свидетельствуют о том, что новая вакцина "Эрвебо", отправленная ВОЗ в ДР Конго, может предложить некоторую защиту.