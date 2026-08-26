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Декоратор из Москвы выиграла 24 миллиона рублей в лотерею

Декоратор из Москвы выиграла 24 миллиона рублей в лотерею - 26.08.2026, ПРАЙМ

Декоратор из Москвы выиграла 24 миллиона рублей в лотерею

Декоратор из Москвы купила билет в лотерею, пока была в очереди за кофе, и выиграла 24 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото". | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T09:13+0300

2026-08-26T09:13+0300

2026-08-26T09:13+0300

бизнес

общество

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Декоратор из Москвы купила билет в лотерею, пока была в очереди за кофе, и выиграла 24 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Столото". "История победы декоратора из Москвы Лилии из Москвы началась с похода в ее любимую кофейню в одном из торговых центров Москвы. Пока за кофе была очередь, она вместе с другом направилась в расположенную рядом точку продаж "Столото". Там Лилия приобрела билет и выиграла 24 000 000 рублей", - рассказали в компании. В тот день девушка с другом сначала купили по несколько билетов в моментальную лотерею. "После проверки выяснилось, что я выиграла 100 рублей, а друг - 90 рублей. Он не захотел дальше участвовать, отошел на минутку, но перед этим подарил мне свой выигрыш вместе с 10-рублевой монеткой, которой стирал защитный слой. У меня на руках оказались в совокупности 200 рублей, на них я купила свою любимую лотерею", - вспоминает победительница. Обычно Лилия тщательно выбирает билеты, в том числе ищет интересные числа в номере билета, например счастливую "семерочку" и дату своего рождения. Но в этот раз, отвлекшись, она наугад вытянула билет из середины пачки. По словам победительницы, победе предшествовал вещий сон, в котором она выиграла 42 миллиона рублей, и буквально на следующий день выигрыш из сна зеркально обернулся 24 миллионами в реальности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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