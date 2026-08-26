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Делегация МККК оценила последствия ударов БПЛА по складам Wildberries
Делегация МККК оценила последствия ударов БПЛА по складам Wildberries - 26.08.2026, ПРАЙМ
Делегация МККК оценила последствия ударов БПЛА по складам Wildberries
Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) посетила атакованные ВСУ склады Wildberries в Ленинградской области, они оценили последствия ударов... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T18:28+0300
2026-08-26T18:28+0300
2026-08-26T18:31+0300
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всу
wildberries
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) посетила атакованные ВСУ склады Wildberries в Ленинградской области, они оценили последствия ударов БПЛА, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "Делегаты Международного комитета Красного Креста совместно с экспертами Российского Красного Креста осуществили оценку гуманитарных последствий дронных ударов вооруженных формирований Киева по гражданским объектам российского маркетплейса Wildberries (WB) в Ленинградской области", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он уточнил, что делегация МККК посетила склад WB в городе Шушары, который был атакован 24 июля, а следующим объектом стал складской комплекс WB "Красный Бор", который был атакован семью дронами ВСУ 4 августа. По его словам, в ходе поездки эксперты МККК могли убедиться в полном отсутствии военных объектов как на самих складах, так и вокруг них, а также поговорили с администрацией предприятия и сотрудниками, находившимися на рабочих местах в момент атаки.
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россия, ленинградская область, киев, мккк, всу, wildberries
РОССИЯ, Ленинградская область, Киев, МККК, ВСУ, Wildberries
Делегация МККК оценила последствия ударов БПЛА по складам Wildberries
Делегация МККК осмотрела атакованные ВСУ склады Wildberries в Ленинградской области
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) посетила атакованные ВСУ склады Wildberries в Ленинградской области, они оценили последствия ударов БПЛА, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Делегаты Международного комитета Красного Креста совместно с экспертами Российского Красного Креста осуществили оценку гуманитарных последствий дронных ударов вооруженных формирований Киева по гражданским объектам российского маркетплейса Wildberries (WB) в Ленинградской области", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что делегация МККК посетила склад WB в городе Шушары, который был атакован 24 июля, а следующим объектом стал складской комплекс WB "Красный Бор", который был атакован семью дронами ВСУ 4 августа.
По его словам, в ходе поездки эксперты МККК могли убедиться в полном отсутствии военных объектов как на самих складах, так и вокруг них, а также поговорили с администрацией предприятия и сотрудниками, находившимися на рабочих местах в момент атаки.