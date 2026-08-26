https://1prime.ru/20260826/delegatsija-872708055.html

Делегация МККК оценила последствия ударов БПЛА по складам Wildberries

Делегация МККК оценила последствия ударов БПЛА по складам Wildberries - 26.08.2026, ПРАЙМ

Делегация МККК оценила последствия ударов БПЛА по складам Wildberries

Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) посетила атакованные ВСУ склады Wildberries в Ленинградской области, они оценили последствия ударов... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T18:28+0300

2026-08-26T18:28+0300

2026-08-26T18:31+0300

россия

ленинградская область

киев

мккк

всу

wildberries

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872708055.jpg?1787758273

МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) посетила атакованные ВСУ склады Wildberries в Ленинградской области, они оценили последствия ударов БПЛА, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. "Делегаты Международного комитета Красного Креста совместно с экспертами Российского Красного Креста осуществили оценку гуманитарных последствий дронных ударов вооруженных формирований Киева по гражданским объектам российского маркетплейса Wildberries (WB) в Ленинградской области", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. Он уточнил, что делегация МККК посетила склад WB в городе Шушары, который был атакован 24 июля, а следующим объектом стал складской комплекс WB "Красный Бор", который был атакован семью дронами ВСУ 4 августа. По его словам, в ходе поездки эксперты МККК могли убедиться в полном отсутствии военных объектов как на самих складах, так и вокруг них, а также поговорили с администрацией предприятия и сотрудниками, находившимися на рабочих местах в момент атаки.

ленинградская область

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ленинградская область, киев, мккк, всу, wildberries