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"ДелоПортс" разместит два выпуска облигаций на 8,5 млрд руб
"ДелоПортс" разместит два выпуска облигаций на 8,5 млрд руб - 26.08.2026, ПРАЙМ
"ДелоПортс" разместит два выпуска облигаций на 8,5 млрд руб
Стивидорный холдинг "ДелоПортс" разместит два выпуска облигаций совокупным объемом 8,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T16:21+0300
2026-08-26T16:21+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стивидорный холдинг "ДелоПортс" разместит два выпуска облигаций совокупным объемом 8,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки на облигации компания собирала во вторник. Изначально общий объем размещения планировался не менее 15 миллиардов рублей.
Трехлетний выпуск серии 001P-05 объемом 5,5 миллиарда рублей предполагает выплату фиксированного купона. Финальный ориентир ставки купонов - 17,05% годовых.
Переменная ставка купона по двухлетнему выпуску серии 001P-06 объемом 3 миллиарда рублей привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 330 базисных пунктов.
Условия выпусков предусматривают ежемесячную выплату купонов. Техническая часть размещения предварительно ожидается 28 августа.
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рынок, банки, россия, делопортс, банк россии
Рынок, Банки, РОССИЯ, Делопортс, Банк России
"ДелоПортс" разместит два выпуска облигаций на 8,5 млрд руб
"ДелоПортс" разместит два выпуска облигаций объемом 8,5 млрд рублей
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стивидорный холдинг "ДелоПортс" разместит два выпуска облигаций совокупным объемом 8,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Заявки на облигации компания собирала во вторник. Изначально общий объем размещения планировался не менее 15 миллиардов рублей.
Трехлетний выпуск серии 001P-05 объемом 5,5 миллиарда рублей предполагает выплату фиксированного купона. Финальный ориентир ставки купонов - 17,05% годовых.
Переменная ставка купона по двухлетнему выпуску серии 001P-06 объемом 3 миллиарда рублей привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 330 базисных пунктов.
Условия выпусков предусматривают ежемесячную выплату купонов. Техническая часть размещения предварительно ожидается 28 августа.