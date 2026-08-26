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"ДелоПортс" разместит два выпуска облигаций на 8,5 млрд руб

"ДелоПортс" разместит два выпуска облигаций на 8,5 млрд руб - 26.08.2026, ПРАЙМ

"ДелоПортс" разместит два выпуска облигаций на 8,5 млрд руб

Стивидорный холдинг "ДелоПортс" разместит два выпуска облигаций совокупным объемом 8,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T16:21+0300

2026-08-26T16:21+0300

2026-08-26T16:21+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Стивидорный холдинг "ДелоПортс" разместит два выпуска облигаций совокупным объемом 8,5 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Заявки на облигации компания собирала во вторник. Изначально общий объем размещения планировался не менее 15 миллиардов рублей. Трехлетний выпуск серии 001P-05 объемом 5,5 миллиарда рублей предполагает выплату фиксированного купона. Финальный ориентир ставки купонов - 17,05% годовых. Переменная ставка купона по двухлетнему выпуску серии 001P-06 объемом 3 миллиарда рублей привязана к значению ключевой ставки Банка России. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке составляет 330 базисных пунктов. Условия выпусков предусматривают ежемесячную выплату купонов. Техническая часть размещения предварительно ожидается 28 августа.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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