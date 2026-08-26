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Дмитриев рассказал, почему европейцы платят за газ больше американцев - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Дмитриев рассказал, почему европейцы платят за газ больше американцев
Дмитриев рассказал, почему европейцы платят за газ больше американцев - 26.08.2026, ПРАЙМ
Дмитриев рассказал, почему европейцы платят за газ больше американцев
Европейцы платят за природный газ почти в девять раз больше американцев из-за глупости бюрократов ЕС, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T13:10+0300
2026-08-26T13:10+0300
газ
кирилл дмитриев
ес
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Европейцы платят за природный газ почти в девять раз больше американцев из-за глупости бюрократов ЕС, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Цена бюрократической глупости ЕС, выразившейся в отказе от российских энергоресурсов: европейцы платят примерно в девять раз больше за природный газ, чем американцы", - написал он в соцсети X. Так Дмитриев прокомментировал сообщение инвестиционного специалиста Карела Меркса (Karel Mercx), который привел данные о том, что европейцы платят в 8,6 раза больше за природный газ, чем американцы.
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газ, кирилл дмитриев, ес
Газ, Кирилл Дмитриев, ЕС
13:10 26.08.2026
 
Дмитриев рассказал, почему европейцы платят за газ больше американцев

Дмитриев: европейцы платят за газ в девять раз больше американцев из-за бюрократии ЕС

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Европейцы платят за природный газ почти в девять раз больше американцев из-за глупости бюрократов ЕС, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Цена бюрократической глупости ЕС, выразившейся в отказе от российских энергоресурсов: европейцы платят примерно в девять раз больше за природный газ, чем американцы", - написал он в соцсети X.
Так Дмитриев прокомментировал сообщение инвестиционного специалиста Карела Меркса (Karel Mercx), который привел данные о том, что европейцы платят в 8,6 раза больше за природный газ, чем американцы.
 
ГазКирилл ДмитриевЕС
 
 
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