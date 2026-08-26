https://1prime.ru/20260826/dmitriev-872693234.html

Дмитриев рассказал, почему европейцы платят за газ больше американцев

Дмитриев рассказал, почему европейцы платят за газ больше американцев - 26.08.2026, ПРАЙМ

Дмитриев рассказал, почему европейцы платят за газ больше американцев

Европейцы платят за природный газ почти в девять раз больше американцев из-за глупости бюрократов ЕС, заявил спецпредставитель президента РФ по... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T13:10+0300

2026-08-26T13:10+0300

2026-08-26T13:10+0300

газ

кирилл дмитриев

ес

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Европейцы платят за природный газ почти в девять раз больше американцев из-за глупости бюрократов ЕС, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Цена бюрократической глупости ЕС, выразившейся в отказе от российских энергоресурсов: европейцы платят примерно в девять раз больше за природный газ, чем американцы", - написал он в соцсети X. Так Дмитриев прокомментировал сообщение инвестиционного специалиста Карела Меркса (Karel Mercx), который привел данные о том, что европейцы платят в 8,6 раза больше за природный газ, чем американцы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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газ, кирилл дмитриев, ес