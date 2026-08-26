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Норвежская Aker BP начала добычу на месторождениях Skarv Satellite - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Норвежская Aker BP начала добычу на месторождениях Skarv Satellite
Норвежская Aker BP начала добычу на месторождениях Skarv Satellite - 26.08.2026, ПРАЙМ
Норвежская Aker BP начала добычу на месторождениях Skarv Satellite
Норвежская энергетическая компания Aker BP начала добычу на газоконденсатных месторождениях Skarv Satellite, сообщила компания в релизе. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:40+0300
2026-08-26T10:40+0300
газ
норвегия
equinor
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Aker BP начала добычу на газоконденсатных месторождениях Skarv Satellite, сообщила компания в релизе. "Aker BP начала добычу на Skarv Satellite, который включает в себя месторождения Alve Nord, Idun Nord и Orn в Норвежском море", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что добыча началась на год раньше первоначального графика, и подтвердила объем извлекаемых ресурсов в 120 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Три указанных месторождения находятся вблизи месторождения Skarv в северной части Норвежского моря и освоены как три отдельных участка, которые координируются в рамках проекта Skarv Satellite, уточняется в сообщении. Aker BP - оператор месторождений Alve Nord, Idun Nord и Orn с долями владения в 58,1%, 23,8% и 30% соответственно. Партнерами разработки первого участка выступают Harbour Energy (20%), Orlen Upstream Norway (11,9%) и Japex Norge (10%), второго - Equinor (36,2%) и также Harbour Energy (28,1%) и Orlen Upstream Norway (11,9%), третьего - Orlen Upstream Norway (40%) и Equinor (30%). Aker BP - компания, занимающаяся разведкой, разработкой и добычей нефти и газа на норвежском континентальном шельфе. Штаб-квартира компании находится в Форнебу в Норвегии. Штат компании насчитывает около 3 тысяч сотрудников.
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газ, норвегия, equinor
Газ, НОРВЕГИЯ, Equinor
10:40 26.08.2026
 
Норвежская Aker BP начала добычу на месторождениях Skarv Satellite

Норвежская Aker BP начала добычу на газоконденсатных месторождениях Skarv Satellite

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Aker BP начала добычу на газоконденсатных месторождениях Skarv Satellite, сообщила компания в релизе.
"Aker BP начала добычу на Skarv Satellite, который включает в себя месторождения Alve Nord, Idun Nord и Orn в Норвежском море", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что добыча началась на год раньше первоначального графика, и подтвердила объем извлекаемых ресурсов в 120 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.
Три указанных месторождения находятся вблизи месторождения Skarv в северной части Норвежского моря и освоены как три отдельных участка, которые координируются в рамках проекта Skarv Satellite, уточняется в сообщении.
Aker BP - оператор месторождений Alve Nord, Idun Nord и Orn с долями владения в 58,1%, 23,8% и 30% соответственно. Партнерами разработки первого участка выступают Harbour Energy (20%), Orlen Upstream Norway (11,9%) и Japex Norge (10%), второго - Equinor (36,2%) и также Harbour Energy (28,1%) и Orlen Upstream Norway (11,9%), третьего - Orlen Upstream Norway (40%) и Equinor (30%).
Aker BP - компания, занимающаяся разведкой, разработкой и добычей нефти и газа на норвежском континентальном шельфе. Штаб-квартира компании находится в Форнебу в Норвегии. Штат компании насчитывает около 3 тысяч сотрудников.
 
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