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Норвежская Aker BP начала добычу на месторождениях Skarv Satellite

Норвежская Aker BP начала добычу на месторождениях Skarv Satellite - 26.08.2026, ПРАЙМ

Норвежская Aker BP начала добычу на месторождениях Skarv Satellite

Норвежская энергетическая компания Aker BP начала добычу на газоконденсатных месторождениях Skarv Satellite, сообщила компания в релизе. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T10:40+0300

2026-08-26T10:40+0300

2026-08-26T10:40+0300

газ

норвегия

equinor

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Aker BP начала добычу на газоконденсатных месторождениях Skarv Satellite, сообщила компания в релизе. "Aker BP начала добычу на Skarv Satellite, который включает в себя месторождения Alve Nord, Idun Nord и Orn в Норвежском море", - говорится в сообщении. Компания отмечает, что добыча началась на год раньше первоначального графика, и подтвердила объем извлекаемых ресурсов в 120 миллионов баррелей нефтяного эквивалента. Три указанных месторождения находятся вблизи месторождения Skarv в северной части Норвежского моря и освоены как три отдельных участка, которые координируются в рамках проекта Skarv Satellite, уточняется в сообщении. Aker BP - оператор месторождений Alve Nord, Idun Nord и Orn с долями владения в 58,1%, 23,8% и 30% соответственно. Партнерами разработки первого участка выступают Harbour Energy (20%), Orlen Upstream Norway (11,9%) и Japex Norge (10%), второго - Equinor (36,2%) и также Harbour Energy (28,1%) и Orlen Upstream Norway (11,9%), третьего - Orlen Upstream Norway (40%) и Equinor (30%). Aker BP - компания, занимающаяся разведкой, разработкой и добычей нефти и газа на норвежском континентальном шельфе. Штаб-квартира компании находится в Форнебу в Норвегии. Штат компании насчитывает около 3 тысяч сотрудников.

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газ, норвегия, equinor