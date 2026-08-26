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Доходы населения США в июле выросли на 0,4% в месячном выражении

Доходы населения США в июле выросли на 0,4% в месячном выражении - 26.08.2026, ПРАЙМ

Доходы населения США в июле выросли на 0,4% в месячном выражении

Доходы населения США в июле увеличились на 0,4% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:51+0300

2026-08-26T15:51+0300

2026-08-26T16:56+0300

мировая экономика

сша

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Доходы населения США в июле увеличились на 0,4% в месячном выражении, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны.Потребительские расходы поднялись на 0,2% в месячном выражении.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста доходов на 0,2%, увеличения расходов - на 0,1%.Кроме того, располагаемые доходы населения в США в июле выросли на 0,5% по отношению к июню.Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента - приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, указывающим на рост ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.Индикатор публикуется вместе с другим показателем - располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения.При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего налоги.

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мировая экономика, сша