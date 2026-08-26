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"Доллар отходит на второй план": мир движется к многополярной системе - 26.08.2026, ПРАЙМ
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"Доллар отходит на второй план": мир движется к многополярной системе
"Доллар отходит на второй план": мир движется к многополярной системе - 26.08.2026, ПРАЙМ
"Доллар отходит на второй план": мир движется к многополярной системе
Эпоха доминирования доллара уходит в прошлое, заявил американский экономист Барри Эйхенгрин для South China Morning Post, пишет ИноСМИ. По его словам, падение... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T13:12+0300
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Эпоха доминирования доллара уходит в прошлое, заявил американский экономист Барри Эйхенгрин для South China Morning Post, пишет ИноСМИ. По его словам, падение доверия к политическим институтам США и сомнения в надежности союзнических обязательств Вашингтона могут ускорить переход к многополярной валютной системе.Эйхенгрин, бывший советник МВФ, отметил, что вопросы о прочности американских институтов и геополитических альянсов США носят новый характер. "Многие начинают сомневаться, не стали ли эти структурные механизмы более хрупкими, чем предполагалось ранее. Для иностранных центральных банков это служит почвой для сомнений в безопасности доллара", — заявил он.По его мнению, китайский юань будет играть более важную роль на мировой арене, но для сокращения разрыва с долларом потребуются годы или даже десятилетия. На долю доллара по-прежнему приходится почти 60% мировых валютных резервов, а на долю юаня — лишь 2%.Экономист подчеркнул, что ни евро, ни юань не готовы заменить доллар. Им не хватает масштаба и ликвидности. Однако война США с Ираном открывает перед Китаем дополнительные возможности для расширения расчетов в юанях с экспортерами энергоресурсов с Ближнего Востока.Эйхенгрин также отметил, что развитие цифровых валют центральных банков и стейблкоинов может изменить ситуацию, но исход зависит от того, какая модель — государственная или частная — станет доминирующей. Он считает, что история говорит в пользу государственных цифровых валют, а не частных стейблкоинов.
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рынок, сша, south china morning post, вашингтон, иран, мвф
Рынок, США, South China Morning Post, ВАШИНГТОН, ИРАН, МВФ
13:12 26.08.2026
 
"Доллар отходит на второй план": мир движется к многополярной системе

SCMP: экономист Эйхенгрин допустил отход от доллара к многополярной системе

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань и доллар
Юань и доллар - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Эпоха доминирования доллара уходит в прошлое, заявил американский экономист Барри Эйхенгрин для South China Morning Post, пишет ИноСМИ. По его словам, падение доверия к политическим институтам США и сомнения в надежности союзнических обязательств Вашингтона могут ускорить переход к многополярной валютной системе.
Эйхенгрин, бывший советник МВФ, отметил, что вопросы о прочности американских институтов и геополитических альянсов США носят новый характер.
"Многие начинают сомневаться, не стали ли эти структурные механизмы более хрупкими, чем предполагалось ранее. Для иностранных центральных банков это служит почвой для сомнений в безопасности доллара", — заявил он.
По его мнению, китайский юань будет играть более важную роль на мировой арене, но для сокращения разрыва с долларом потребуются годы или даже десятилетия. На долю доллара по-прежнему приходится почти 60% мировых валютных резервов, а на долю юаня — лишь 2%.
Экономист подчеркнул, что ни евро, ни юань не готовы заменить доллар. Им не хватает масштаба и ликвидности. Однако война США с Ираном открывает перед Китаем дополнительные возможности для расширения расчетов в юанях с экспортерами энергоресурсов с Ближнего Востока.
Эйхенгрин также отметил, что развитие цифровых валют центральных банков и стейблкоинов может изменить ситуацию, но исход зависит от того, какая модель — государственная или частная — станет доминирующей. Он считает, что история говорит в пользу государственных цифровых валют, а не частных стейблкоинов.
 
РынокСШАSouth China Morning PostВАШИНГТОНИРАНМВФ
 
 
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