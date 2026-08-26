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В Тамбовской области уничтожили 13 дронов
В Тамбовской области уничтожили 13 дронов - 26.08.2026, ПРАЙМ
В Тамбовской области уничтожили 13 дронов
При отражении атаки БПЛА на Котовск в Тамбовской области 13 дронов были уничтожены ПВО, еще три сбиты огневыми группами, три дрона успели нанести удар по складу | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:44+0300
2026-08-26T11:44+0300
2026-08-26T11:58+0300
технологии
россия
тамбовская область
wildberries
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ТУЛА, 26 авг - ПРАЙМ. При отражении атаки БПЛА на Котовск в Тамбовской области 13 дронов были уничтожены ПВО, еще три сбиты огневыми группами, три дрона успели нанести удар по складу Wildberries, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.В среду утром губернатор сообщил, что в результате атак БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries в регионе, его площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. Пострадали два человека: 19-летний парень получил сотрясение мозга, 49-летняя женщина - перелом пальца."Большой вклад внесли и военные, включая резервистов. 13 беспилотников были уничтожены силами ПВО, еще три ударных БПЛА сбиты мобильными огневыми группами "БАРС-Тамбов". К сожалению, три беспилотника успели нанести удар по зданию склада", - написал Первышов в своем канале на платформе "Макс".В середине июля украинские БПЛА уже наносили удар по логистическому центру Wildberries в Котовске в Тамбовской области. Тогда, как сообщал губернатор, погибли семь сотрудников склада, еще 25 пострадали.
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технологии, россия, тамбовская область, wildberries
Технологии, РОССИЯ, Тамбовская область, Wildberries
В Тамбовской области уничтожили 13 дронов
В Тамбовской области при отражении атаки БПЛА на Котовск уничтожили 13 дронов
ТУЛА, 26 авг - ПРАЙМ. При отражении атаки БПЛА на Котовск в Тамбовской области 13 дронов были уничтожены ПВО, еще три сбиты огневыми группами, три дрона успели нанести удар по складу Wildberries, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
В среду утром губернатор сообщил, что в результате атак БПЛА произошел пожар на логистическом центре Wildberries в регионе, его площадь превысила 100 тысяч квадратных метров. Пострадали два человека: 19-летний парень получил сотрясение мозга, 49-летняя женщина - перелом пальца.
"Большой вклад внесли и военные, включая резервистов. 13 беспилотников были уничтожены силами ПВО, еще три ударных БПЛА сбиты мобильными огневыми группами "БАРС-Тамбов". К сожалению, три беспилотника успели нанести удар по зданию склада", - написал Первышов в своем канале на платформе "Макс".
В середине июля украинские БПЛА уже наносили удар по логистическому центру Wildberries в Котовске в Тамбовской области. Тогда, как сообщал губернатор, погибли семь сотрудников склада, еще 25 пострадали.