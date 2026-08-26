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Экономика Турции могла ускорить рост во II квартале, предположили аналитики - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Экономика Турции могла ускорить рост во II квартале, предположили аналитики
Экономика Турции могла ускорить рост во II квартале, предположили аналитики - 26.08.2026, ПРАЙМ
Экономика Турции могла ускорить рост во II квартале, предположили аналитики
Турецкая экономика могла ускорить рост во втором квартале по сравнению с первыми тремя месяцами года - до 2,8% в годовом выражении, следует из опроса 11... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:08+0300
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АНКАРА, 26 авг - ПРАЙМ. Турецкая экономика могла ускорить рост во втором квартале по сравнению с первыми тремя месяцами года - до 2,8% в годовом выражении, следует из опроса 11 экономистов, проведенного агентством Anadolu перед публикацией официальной статистики. В первом квартале 2026 года экономика Турции выросла на 2,5% в годовом выражении. "Средний прогноз экономистов по росту турецкой экономики во втором квартале 2026 года составляет 2,8% в годовом выражении", — говорится в результатах опроса AA Finans. При этом медианный прогноз экономистов по итогам всего 2026 года составляет 3%. Оценки находятся в диапазоне от 2,5 до 3,5%. На 2027 год экономисты ожидают более заметного ускорения экономического роста. Медианный прогноз на конец следующего года составляет 4%. Официальные данные по ВВП Турции за второй квартал 2026 года Турецкий институт статистики (TÜİK) должен опубликовать 31 августа.
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40
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мировая экономика, турция
Мировая экономика, ТУРЦИЯ
19:08 26.08.2026 (обновлено: 19:15 26.08.2026)
 
Экономика Турции могла ускорить рост во II квартале, предположили аналитики

Anadolu: экономика Турции во II квартале могла ускорить рост до 2,8% в годовом выражении

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АНКАРА, 26 авг - ПРАЙМ. Турецкая экономика могла ускорить рост во втором квартале по сравнению с первыми тремя месяцами года - до 2,8% в годовом выражении, следует из опроса 11 экономистов, проведенного агентством Anadolu перед публикацией официальной статистики.
В первом квартале 2026 года экономика Турции выросла на 2,5% в годовом выражении.
"Средний прогноз экономистов по росту турецкой экономики во втором квартале 2026 года составляет 2,8% в годовом выражении", — говорится в результатах опроса AA Finans.
При этом медианный прогноз экономистов по итогам всего 2026 года составляет 3%. Оценки находятся в диапазоне от 2,5 до 3,5%.
На 2027 год экономисты ожидают более заметного ускорения экономического роста. Медианный прогноз на конец следующего года составляет 4%.
Официальные данные по ВВП Турции за второй квартал 2026 года Турецкий институт статистики (TÜİK) должен опубликовать 31 августа.
 
Мировая экономикаТУРЦИЯ
 
 
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