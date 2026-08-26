https://1prime.ru/20260826/ekspert-872679856.html
Эксперт предупредил россиян об опасности микрозаймов
Эксперт предупредил россиян об опасности микрозаймов - 26.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт предупредил россиян об опасности микрозаймов
Микрозаймы, особенно частые, в кредитной истории могут обернуться для россиян отказом в кредите, поскольку для ряда банков это является стоп-фактором, рассказал | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T08:27+0300
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2026-08-26T08:27+0300
финансы
банки
россия
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Микрозаймы, особенно частые, в кредитной истории могут обернуться для россиян отказом в кредите, поскольку для ряда банков это является стоп-фактором, рассказал РИА Новости руководитель продукта "Кредитный рейтинг" финансового маркетплейса "Сравни" Игорь Корчагин.
"Брать микрозаем для формирования кредитной истории не имеет смысла, так как факт нового займа не гарантирует улучшения кредитного рейтинга, а просрочка, наоборот, может его ухудшить. Некоторые банки сами по себе относятся к микрозаймам настороженно. Для них сам факт, что клиент регулярно обращается в МФО, может стать стоп-фактором", - сказал он.
По его словам, если банк отказал в получении кредита, то не стоит искать способ обойти его решение – лучше разобраться, что именно можно исправить в кредитной истории. При этом важно понимать, что мгновенно улучшить ее не получится. "Даже погашенная просрочка остается в кредитном отчете, хотя со временем ее влияние на решение банка может снижаться", - предупредил эксперт.
Он также не советует в случае отказа в кредите подавать заявки во все банки подряд. "Несколько обращений за короткий срок сами по себе не означают автоматический отказ, но большое количество запросов может выглядеть как признак острой потребности в деньгах. Особенно настораживающим может быть сочетание заявок сразу в нескольких банках, обращений в МФО и новых заявок после недавнего отказа", - пояснил Корчагин.
Он напомнил, что не существует посредников, которые могут за деньги гарантировать положительное решение банка. "Банк смотрит на финансовый профиль заемщика целиком. Среди частых причин отказа — текущие или недавно закрытые просрочки, непогашенные займы в МФО, большое количество кредитов и кредитных карт, недостаточный или неподтвержденный доход, небольшой трудовой стаж и ошибки в анкете" – перечислил эксперт.
На решение также могут влиять возраст, отсутствие кредитной истории, пройденная процедура банкротства физлица и внутренние требования самого банка, добавил он.
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финансы, банки, россия
Эксперт предупредил россиян об опасности микрозаймов
Эксперт Корчагин: частые микрозаймы могут обернуться для россиян отказом в кредите
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Микрозаймы, особенно частые, в кредитной истории могут обернуться для россиян отказом в кредите, поскольку для ряда банков это является стоп-фактором, рассказал РИА Новости руководитель продукта "Кредитный рейтинг" финансового маркетплейса "Сравни" Игорь Корчагин.
"Брать микрозаем для формирования кредитной истории не имеет смысла, так как факт нового займа не гарантирует улучшения кредитного рейтинга, а просрочка, наоборот, может его ухудшить. Некоторые банки сами по себе относятся к микрозаймам настороженно. Для них сам факт, что клиент регулярно обращается в МФО, может стать стоп-фактором", - сказал он.
По его словам, если банк отказал в получении кредита, то не стоит искать способ обойти его решение – лучше разобраться, что именно можно исправить в кредитной истории. При этом важно понимать, что мгновенно улучшить ее не получится. "Даже погашенная просрочка остается в кредитном отчете, хотя со временем ее влияние на решение банка может снижаться", - предупредил эксперт.
Он также не советует в случае отказа в кредите подавать заявки во все банки подряд. "Несколько обращений за короткий срок сами по себе не означают автоматический отказ, но большое количество запросов может выглядеть как признак острой потребности в деньгах. Особенно настораживающим может быть сочетание заявок сразу в нескольких банках, обращений в МФО и новых заявок после недавнего отказа", - пояснил Корчагин.
Он напомнил, что не существует посредников, которые могут за деньги гарантировать положительное решение банка. "Банк смотрит на финансовый профиль заемщика целиком. Среди частых причин отказа — текущие или недавно закрытые просрочки, непогашенные займы в МФО, большое количество кредитов и кредитных карт, недостаточный или неподтвержденный доход, небольшой трудовой стаж и ошибки в анкете" – перечислил эксперт.
На решение также могут влиять возраст, отсутствие кредитной истории, пройденная процедура банкротства физлица и внутренние требования самого банка, добавил он.