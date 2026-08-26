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Переориентация России на Азию важный стратегический шаг, заявила эксперт

Переориентация России на Азию важный стратегический шаг, заявила эксперт - 26.08.2026, ПРАЙМ

Переориентация России на Азию важный стратегический шаг, заявила эксперт

Переориентация торговых и экономических связей России на Азию и другие незападные рынки стала важным стратегическим шагом, поддержавшим позиции страны в мировой | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T13:37+0300

2026-08-26T13:37+0300

2026-08-26T13:42+0300

россия

мировая экономика

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сша

индия

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Переориентация торговых и экономических связей России на Азию и другие незападные рынки стала важным стратегическим шагом, поддержавшим позиции страны в мировой экономике, поделилась мнением с РИА Новости эксперт в сфере международного бизнеса, доктор Анна Эрл из Университета Кентербери в Новой Зеландии. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных Международного валютного фонда и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю вошли Китай, США и Индия. "Переориентация торговых и экономических связей России на Азию и другие незападные рынки является важным стратегическим шагом. Исторически у российских компаний есть прочные связи на незападных рынках, что облегчает переориентацию международной торговли", - отметила Эрл. По ее словам, некоторые из этих рынков культурно ближе России, в частности Турция и Узбекистан, поэтому российским компаниям легче понимать потребности и запросы местных потребителей. "У России также более хорошие отношения с правительствами этих стран, поэтому даже с политической точки зрения такая переориентация является более привлекательным шагом. Кроме того, политические и стратегические связи и сети между компаниями и правительствами в этих странах развивались на протяжении длительного времени, что позволяет сделать международную торговлю более гладкой", - подчеркнула эксперт. Эрл также обратила внимание на накопленный российским бизнесом опыт работы в меняющихся условиях. "Российские компании давно научились работать в условиях неопределенности", - отметила собеседница агентства. Паритет покупательной способности учитывает разницу в ценах между странами и позволяет сравнивать объемы производства и услуг с учетом того, сколько товаров и услуг можно купить на одну и ту же сумму денег в разных странах.

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россия, мировая экономика, китай, сша, индия