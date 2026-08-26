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Эксперт рассказал, как Россия сохранила высокие позиции в мировой экономике

Эксперт рассказал, как Россия сохранила высокие позиции в мировой экономике - 26.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как Россия сохранила высокие позиции в мировой экономике

Россия благодаря грамотному финансовому и стратегическому планированию смогла сохранить высокие позиции в мировой экономике несмотря на западные санкции, заявил | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:11+0300

2026-08-26T15:11+0300

2026-08-26T15:11+0300

мировая экономика

россия

сша

европа

китай

мвф

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Россия благодаря грамотному финансовому и стратегическому планированию смогла сохранить высокие позиции в мировой экономике несмотря на западные санкции, заявил РИА Новости иракский экономический эксперт Кованд Ширвани. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию. "Россия обладает очень передовым финансовым и стратегическим планированием, которое позволило ей преодолеть сложные периоды, связанные с санкциями и расходами на конфликт… Несмотря на санкции США и Европы, ограничения на российскую нефть и давление на торговлю, Россия смогла преодолеть многие из этих проблем, переориентировав торговые потоки и укрепив роль внутреннего производства", - считает Ширвани. Он отметил, что Москва изменила структуру внешней торговли, снизив зависимость от европейских рынков и увеличив взаимодействие с азиатскими странами, что позволило сохранить экономический баланс. По его словам, важную роль в устойчивости российской экономики сыграли также использование геополитических факторов и участие в объединении БРИКС, которое, как считает Ширвани, стало одним из новых центров мировой торговли. Он добавил, что за последние годы структура российской экономики изменилась: доля чистого экспорта снизилась, а внутренний рынок стал одним из главных источников роста.

сша

европа

китай

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мировая экономика, россия, сша, европа, китай, мвф