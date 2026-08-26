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Эксперт назвала факторы, объясняющие четвертое место России по ВВП

Эксперт назвала факторы, объясняющие четвертое место России по ВВП - 26.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт назвала факторы, объясняющие четвертое место России по ВВП

Рост внутреннего производства и спроса на товары российского производства после ухода ряда иностранных компаний стали одними из ключевых факторов, объясняющих... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:26+0300

2026-08-26T15:26+0300

2026-08-26T15:26+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рост внутреннего производства и спроса на товары российского производства после ухода ряда иностранных компаний стали одними из ключевых факторов, объясняющих четвертое место России в мире по ВВП по паритету покупательной способности (ППС), сказала РИА Новости эксперт в сфере международного бизнеса, доктор Анна Эрл из Университета Кентербери в Новой Зеландии. "Одним из ключевых факторов является фактор спроса и предложения. Несмотря на уход многих иностранных компаний с российского рынка, это дало местным производителям возможность внедрять инновации, производить новую продукцию и поставлять ее местным потребителям", - отметила Эрл. По ее словам, с уходом иностранной продукции с российского рынка конкуренция естественным образом снизилась, что привело к росту спроса на товары местного производства. "Россияне очень лояльны, поэтому они поддерживают местные бренды, тем самым увеличивая спрос", - подчеркнула эксперт. Еще одним фактором Эрл назвала резкий рост производства продукции военного назначения. По ее словам, он сопровождался масштабной модернизацией соответствующей продукции и оборудования, развитием исследований и разработок и инноваций. Высокий спрос на такие товары также способствовал росту занятости. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию. Паритет покупательной способности учитывает разницу в ценах между странами и позволяет сравнивать объемы производства и услуг с учетом того, сколько товаров и услуг можно купить на одну и ту же сумму денег в разных странах.

китай

сша

индия

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россия, бизнес, китай, сша, индия, мвф