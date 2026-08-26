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Эксперт рассказал о роли нацвалют БРИКС в мировой торговле
Эксперт рассказал о роли нацвалют БРИКС в мировой торговле - 26.08.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о роли нацвалют БРИКС в мировой торговле
Расширение использования национальных валют в торговле между странами БРИКС способствует снижению зависимости мировой торговли от доллара и становится одним из... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T18:28+0300
2026-08-26T18:28+0300
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БАГДАД, 26 авг - ПРАЙМ. Расширение использования национальных валют в торговле между странами БРИКС способствует снижению зависимости мировой торговли от доллара и становится одним из факторов изменения мировой экономической системы, поделился мнением с РИА Новости иракский экономический эксперт Кованд Ширвани.
"Страны БРИКС стали использовать свои национальные валюты во взаимных торговых операциях, что придало этим валютам определенный вес", - сказал Ширвани.
По словам эксперта, формирование БРИКС создает альтернативный центр мировой торговли, стремящийся снизить зависимость от долларовой системы.
"Россия смогла вместе с Китаем, Индией, Бразилией и другими странами сформировать блок, который пытается выйти из глобальной долларовой системы и избавиться от этой тяжелой зависимости", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах способно продолжить менять структуру международной торговли и постепенно снижать роль доллара в мировой экономике.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.
Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию.
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рынок, мировая экономика, китай, сша, индия, мвф
Рынок, Мировая экономика, КИТАЙ, США, ИНДИЯ, МВФ
Эксперт рассказал о роли нацвалют БРИКС в мировой торговле
Эксперт Ширвани: расширение использования нацвалют БРИКС снижает зависимость от доллара
БАГДАД, 26 авг - ПРАЙМ. Расширение использования национальных валют в торговле между странами БРИКС способствует снижению зависимости мировой торговли от доллара и становится одним из факторов изменения мировой экономической системы, поделился мнением с РИА Новости иракский экономический эксперт Кованд Ширвани.
"Страны БРИКС стали использовать свои национальные валюты во взаимных торговых операциях, что придало этим валютам определенный вес", - сказал Ширвани.
По словам эксперта, формирование БРИКС создает альтернативный центр мировой торговли, стремящийся снизить зависимость от долларовой системы.
"Россия смогла вместе с Китаем, Индией, Бразилией и другими странами сформировать блок, который пытается выйти из глобальной долларовой системы и избавиться от этой тяжелой зависимости", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, что дальнейшее расширение расчетов в национальных валютах способно продолжить менять структуру международной торговли и постепенно снижать роль доллара в мировой экономике.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.
Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию.