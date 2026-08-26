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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Русала" на уровне ruA+
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Русала" на уровне ruA+ - 26.08.2026, ПРАЙМ
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Русала" на уровне ruA+
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Русала" на уровне ruA+ со стабильным прогнозом, сообщило агентство. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T18:43+0300
2026-08-26T18:43+0300
2026-08-26T18:43+0300
финансы
русал
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Русала" на уровне ruA+ со стабильным прогнозом, сообщило агентство.
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности МКПАО "ОК Русал" на уровне ruA+, прогноз по рейтингу стабильный", - сказано в сообщении.
Согласно анализу агентства, рейтинг обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, приемлемым уровнем долговой нагрузки, высокой оценкой ликвидности, приемлемой рентабельностью и низким уровнем корпоративных рисков.
Отмечается, что увеличение абсолютного объема долга и, как следствие, рост процентных расходов, оказали давление на соотношение EBITDA к чистым процентным платежам.
Тем не менее "Эксперт РА" в среднесрочной перспективе ожидает улучшения метрик долговой и процентной нагрузки благодаря сохранению высоких цен на металл, ожидаемому ослаблению рубля, нормализации производственных издержек и смягчению денежно-кредитной политики, способствующему снижению стоимости обслуживания долга.
Чистая прибыль "Русала" по МСФО по итогам первого полугодия составила 419 миллионов долларов против убытка в 87 миллионов долларов годом ранее. Скорректированная EBIDTA выросла на 64,4% - до 1,23 миллиарда долларов. Чистый долг увеличился на 10,5% - до 8,901 миллиарда долларов по сравнению с показателем на конец прошлого года.
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финансы, русал
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Русала" на уровне ruA+
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Русала" на уровне ruA+
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Русала" на уровне ruA+ со стабильным прогнозом, сообщило агентство.
"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности МКПАО "ОК Русал" на уровне ruA+, прогноз по рейтингу стабильный", - сказано в сообщении.
Согласно анализу агентства, рейтинг обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, приемлемым уровнем долговой нагрузки, высокой оценкой ликвидности, приемлемой рентабельностью и низким уровнем корпоративных рисков.
Отмечается, что увеличение абсолютного объема долга и, как следствие, рост процентных расходов, оказали давление на соотношение EBITDA к чистым процентным платежам.
Тем не менее "Эксперт РА" в среднесрочной перспективе ожидает улучшения метрик долговой и процентной нагрузки благодаря сохранению высоких цен на металл, ожидаемому ослаблению рубля, нормализации производственных издержек и смягчению денежно-кредитной политики, способствующему снижению стоимости обслуживания долга.
Чистая прибыль "Русала" по МСФО по итогам первого полугодия составила 419 миллионов долларов против убытка в 87 миллионов долларов годом ранее. Скорректированная EBIDTA выросла на 64,4% - до 1,23 миллиарда долларов. Чистый долг увеличился на 10,5% - до 8,901 миллиарда долларов по сравнению с показателем на конец прошлого года.