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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Русала" на уровне ruA+

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Русала" на уровне ruA+ - 26.08.2026, ПРАЙМ

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Русала" на уровне ruA+

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Русала" на уровне ruA+ со стабильным прогнозом, сообщило агентство. | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T18:43+0300

2026-08-26T18:43+0300

2026-08-26T18:43+0300

финансы

русал

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности "Русала" на уровне ruA+ со стабильным прогнозом, сообщило агентство. "Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности МКПАО "ОК Русал" на уровне ruA+, прогноз по рейтингу стабильный", - сказано в сообщении. Согласно анализу агентства, рейтинг обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и конкурентными позициями, приемлемым уровнем долговой нагрузки, высокой оценкой ликвидности, приемлемой рентабельностью и низким уровнем корпоративных рисков. Отмечается, что увеличение абсолютного объема долга и, как следствие, рост процентных расходов, оказали давление на соотношение EBITDA к чистым процентным платежам. Тем не менее "Эксперт РА" в среднесрочной перспективе ожидает улучшения метрик долговой и процентной нагрузки благодаря сохранению высоких цен на металл, ожидаемому ослаблению рубля, нормализации производственных издержек и смягчению денежно-кредитной политики, способствующему снижению стоимости обслуживания долга. Чистая прибыль "Русала" по МСФО по итогам первого полугодия составила 419 миллионов долларов против убытка в 87 миллионов долларов годом ранее. Скорректированная EBIDTA выросла на 64,4% - до 1,23 миллиарда долларов. Чистый долг увеличился на 10,5% - до 8,901 миллиарда долларов по сравнению с показателем на конец прошлого года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, русал