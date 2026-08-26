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Эксперты рассказали о росте спроса на электриков в России - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали о росте спроса на электриков в России
Эксперты рассказали о росте спроса на электриков в России - 26.08.2026, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о росте спроса на электриков в России
Спрос на электриков среди энергетических компаний в России во втором квартале 2026 года вырос в 2,2 раза в годовом выражении, выяснили эксперты "Авито Работы"... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T05:12+0300
2026-08-26T05:12+0300
бизнес
россия
авито работа
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Спрос на электриков среди энергетических компаний в России во втором квартале 2026 года вырос в 2,2 раза в годовом выражении, выяснили эксперты "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости). "Спрос на электриков ... продолжает расти. Наибольшая динамика зафиксирована в энергетике - число вакансий для этих специалистов за год выросло в 2,2 раза (+124%)", - говорится в исследовании. В сфере технического обслуживания, ремонта техники и оборудования спрос на электриков увеличился на 14% за год, а соискатели могли рассчитывать в среднем на 80 000 рублей в месяц. Заметнее всего зарплатные предложения для электриков выросли в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов: во втором квартале 2026 года работодатели предлагали таким специалистам в среднем 100 139 рублей в месяц, что на 25% больше, чем годом ранее. В строительстве жилых и коммерческих объектов средние зарплатные предложения для таких специалистов выросли на 20% и достигли 101 143 рублей в месяц. В пищевой промышленности уровень предлагаемого электрикам вознаграждения увеличился на 15%, составив 68 946 рублей в месяц. "Рост зарплатных предложений для электриков связан с высокой потребностью в специалистах сразу в нескольких отраслях. В строительстве они нужны как на этапе возведения новых объектов, так и для дальнейшего обслуживания инженерных систем", - приводятся в сообщении слова директора по развитию "Авито Работы" Романа Губанова. По его словам, интерес самих специалистов к предложениям по трудоустройству также растет. Например, число откликов на вакансии в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры увеличилось на 34% за год, отметил Губанов.
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бизнес, россия, авито работа
Бизнес, РОССИЯ, Авито Работа
05:12 26.08.2026
 
Эксперты рассказали о росте спроса на электриков в России

"Авито Работы": спрос на электриков в России во II квартале вырос в 2,2 раза

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Спрос на электриков среди энергетических компаний в России во втором квартале 2026 года вырос в 2,2 раза в годовом выражении, выяснили эксперты "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).
"Спрос на электриков ... продолжает расти. Наибольшая динамика зафиксирована в энергетике - число вакансий для этих специалистов за год выросло в 2,2 раза (+124%)", - говорится в исследовании.
В сфере технического обслуживания, ремонта техники и оборудования спрос на электриков увеличился на 14% за год, а соискатели могли рассчитывать в среднем на 80 000 рублей в месяц.
Заметнее всего зарплатные предложения для электриков выросли в строительстве промышленных и инфраструктурных объектов: во втором квартале 2026 года работодатели предлагали таким специалистам в среднем 100 139 рублей в месяц, что на 25% больше, чем годом ранее.
В строительстве жилых и коммерческих объектов средние зарплатные предложения для таких специалистов выросли на 20% и достигли 101 143 рублей в месяц. В пищевой промышленности уровень предлагаемого электрикам вознаграждения увеличился на 15%, составив 68 946 рублей в месяц.
"Рост зарплатных предложений для электриков связан с высокой потребностью в специалистах сразу в нескольких отраслях. В строительстве они нужны как на этапе возведения новых объектов, так и для дальнейшего обслуживания инженерных систем", - приводятся в сообщении слова директора по развитию "Авито Работы" Романа Губанова.
По его словам, интерес самих специалистов к предложениям по трудоустройству также растет. Например, число откликов на вакансии в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры увеличилось на 34% за год, отметил Губанов.
 
БизнесРОССИЯАвито Работа
 
 
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