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Глава Минэнерго США назвал атом самым безопасным видом энергии на Земле - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Глава Минэнерго США назвал атом самым безопасным видом энергии на Земле
Глава Минэнерго США назвал атом самым безопасным видом энергии на Земле - 26.08.2026, ПРАЙМ
Глава Минэнерго США назвал атом самым безопасным видом энергии на Земле
Атомная энергетика является самым безопасным источником энергии в мире с точки зрения числа смертей и воздействия на человека, заявил министр энергетики США... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T17:40+0300
2026-08-26T17:47+0300
мировая экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Атомная энергетика является самым безопасным источником энергии в мире с точки зрения числа смертей и воздействия на человека, заявил министр энергетики США Крис Райт. "Если посмотреть на объем произведенной энергии в расчете на число смертей или последствия для человека, самым безопасным видом энергии, которым мы располагаем на планете Земля, причем с большим отрывом, является атомная энергетика", - сказал он, выступая на форуме, посвященном проблемам атомной энергетики. По его словам, он также крайне уверен в безопасности использования атомной энергии для производства электричества, в том числе в странах, где пока нет собственных атомных электростанций. Райт допустил, что на первом этапе такие государства могли бы получать электроэнергию от размещенных у их берегов судов с ядерными энергетическими установками. Говоря о дальнейшем развитии энергетики, глава американского Минэнерго назвал атомную энергетику следующим этапом, позволяющим получать больше мощности и обеспечивать более длительные интервалы между заправками топливом. При этом, отметил Райт, сейчас атомная энергетика обеспечивает чуть менее 20% выработки электроэнергии в США, и этот показатель практически не менялся на протяжении нескольких десятилетий. Он добавил, что Соединенные Штаты вновь будут развивать атомную энергетику. "Мы не двигались с места уже несколько десятилетий, но при администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа и благодаря новаторам по всей нашей стране мы заявили, что собираемся возродить атомную энергетику", - добавил он.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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мировая экономика, сша
Мировая экономика, США
17:40 26.08.2026 (обновлено: 17:47 26.08.2026)
 
Глава Минэнерго США назвал атом самым безопасным видом энергии на Земле

Глава Минэнерго США Райт назвал атомную энергетику самым безопасным источником энергии

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ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Атомная энергетика является самым безопасным источником энергии в мире с точки зрения числа смертей и воздействия на человека, заявил министр энергетики США Крис Райт.
"Если посмотреть на объем произведенной энергии в расчете на число смертей или последствия для человека, самым безопасным видом энергии, которым мы располагаем на планете Земля, причем с большим отрывом, является атомная энергетика", - сказал он, выступая на форуме, посвященном проблемам атомной энергетики.
По его словам, он также крайне уверен в безопасности использования атомной энергии для производства электричества, в том числе в странах, где пока нет собственных атомных электростанций. Райт допустил, что на первом этапе такие государства могли бы получать электроэнергию от размещенных у их берегов судов с ядерными энергетическими установками.
Говоря о дальнейшем развитии энергетики, глава американского Минэнерго назвал атомную энергетику следующим этапом, позволяющим получать больше мощности и обеспечивать более длительные интервалы между заправками топливом.
При этом, отметил Райт, сейчас атомная энергетика обеспечивает чуть менее 20% выработки электроэнергии в США, и этот показатель практически не менялся на протяжении нескольких десятилетий. Он добавил, что Соединенные Штаты вновь будут развивать атомную энергетику.
"Мы не двигались с места уже несколько десятилетий, но при администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа и благодаря новаторам по всей нашей стране мы заявили, что собираемся возродить атомную энергетику", - добавил он.
 
Мировая экономикаСША
 
 
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