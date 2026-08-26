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ЕР продолжит прорабатывать меры регулирования платформенной занятости - 26.08.2026, ПРАЙМ
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ЕР продолжит прорабатывать меры регулирования платформенной занятости
ЕР продолжит прорабатывать меры регулирования платформенной занятости - 26.08.2026, ПРАЙМ
ЕР продолжит прорабатывать меры регулирования платформенной занятости
"Единая Россия" совместно с предпринимателями продолжит прорабатывать меры регулирования платформенной занятости, сообщил член Генсовета партии, председатель... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:35+0300
2026-08-26T11:35+0300
россия
финансы
единая россия
мсп
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. "Единая Россия" совместно с предпринимателями продолжит прорабатывать меры регулирования платформенной занятости, сообщил член Генсовета партии, председатель общественного совета партпроекта "Предпринимательство" Александр Калинин. "Единая Россия" продолжает совместно с предпринимательским сообществом прорабатывать меры регулирования платформенной занятости. Речь идет о правилах для быстро растущего сегмента рынка, которые должны учитывать интересы платформ, бизнеса и людей, получающих через них работу и доход", - приводят слова Калинина на сайте ЕР. Он отметил, что вместе с правилами занятости важно создавать и условия для продвижения отечественных товаров и брендов на платформах. По его словам, отдельным приоритетом для ЕР в этой сфере является социально ориентированный бизнес. "По инициативе партии такие субъекты МСП теперь будут получать больше возможностей для участия в госконтрактах и доступа к инвестициям. Это позволит компаниям расти, расширять производство и выходить на новые рынки", - цитируют Калинина на сайте партии. Он также обратил внимание на важность развития платформенной занятости в регионах. "Цифровые сервисы связывают производителей, продавцов и покупателей, расширяют доступ жителей удаленных территорий к товарам и услугам, создают дополнительные варианты заработка", - приводят его слова в публикации.
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россия, финансы, единая россия, мсп
РОССИЯ, Финансы, Единая Россия, МСП
11:35 26.08.2026
 
ЕР продолжит прорабатывать меры регулирования платформенной занятости

"Единая Россия" продолжит прорабатывать меры регулирования платформенной занятости

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. "Единая Россия" совместно с предпринимателями продолжит прорабатывать меры регулирования платформенной занятости, сообщил член Генсовета партии, председатель общественного совета партпроекта "Предпринимательство" Александр Калинин.
"Единая Россия" продолжает совместно с предпринимательским сообществом прорабатывать меры регулирования платформенной занятости. Речь идет о правилах для быстро растущего сегмента рынка, которые должны учитывать интересы платформ, бизнеса и людей, получающих через них работу и доход", - приводят слова Калинина на сайте ЕР.
Он отметил, что вместе с правилами занятости важно создавать и условия для продвижения отечественных товаров и брендов на платформах.
По его словам, отдельным приоритетом для ЕР в этой сфере является социально ориентированный бизнес.
"По инициативе партии такие субъекты МСП теперь будут получать больше возможностей для участия в госконтрактах и доступа к инвестициям. Это позволит компаниям расти, расширять производство и выходить на новые рынки", - цитируют Калинина на сайте партии.
Он также обратил внимание на важность развития платформенной занятости в регионах.
"Цифровые сервисы связывают производителей, продавцов и покупателей, расширяют доступ жителей удаленных территорий к товарам и услугам, создают дополнительные варианты заработка", - приводят его слова в публикации.
 
РОССИЯФинансыЕдиная РоссияМСП
 
 
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