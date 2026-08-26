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ЕР продолжит прорабатывать меры регулирования платформенной занятости

ЕР продолжит прорабатывать меры регулирования платформенной занятости - 26.08.2026, ПРАЙМ

ЕР продолжит прорабатывать меры регулирования платформенной занятости

"Единая Россия" совместно с предпринимателями продолжит прорабатывать меры регулирования платформенной занятости, сообщил член Генсовета партии, председатель... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T11:35+0300

2026-08-26T11:35+0300

2026-08-26T11:35+0300

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мсп

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. "Единая Россия" совместно с предпринимателями продолжит прорабатывать меры регулирования платформенной занятости, сообщил член Генсовета партии, председатель общественного совета партпроекта "Предпринимательство" Александр Калинин. "Единая Россия" продолжает совместно с предпринимательским сообществом прорабатывать меры регулирования платформенной занятости. Речь идет о правилах для быстро растущего сегмента рынка, которые должны учитывать интересы платформ, бизнеса и людей, получающих через них работу и доход", - приводят слова Калинина на сайте ЕР. Он отметил, что вместе с правилами занятости важно создавать и условия для продвижения отечественных товаров и брендов на платформах. По его словам, отдельным приоритетом для ЕР в этой сфере является социально ориентированный бизнес. "По инициативе партии такие субъекты МСП теперь будут получать больше возможностей для участия в госконтрактах и доступа к инвестициям. Это позволит компаниям расти, расширять производство и выходить на новые рынки", - цитируют Калинина на сайте партии. Он также обратил внимание на важность развития платформенной занятости в регионах. "Цифровые сервисы связывают производителей, продавцов и покупателей, расширяют доступ жителей удаленных территорий к товарам и услугам, создают дополнительные варианты заработка", - приводят его слова в публикации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, единая россия, мсп