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ЕЦБ: риски для европейской экономики смещены к ее дальнейшему росту
ЕЦБ: риски для европейской экономики смещены к ее дальнейшему росту - 26.08.2026, ПРАЙМ
ЕЦБ: риски для европейской экономики смещены к ее дальнейшему росту
Баланс рисков для европейской экономики в целом смещен к ее дальнейшему росту, заявила член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:51+0300
2026-08-26T11:51+0300
2026-08-26T11:51+0300
финансы
мировая экономика
ецб
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Баланс рисков для европейской экономики в целом смещен к ее дальнейшему росту, заявила член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель (Isabel Schnabel).
"Индикаторы настроений свидетельствуют о том, что рост набирает обороты. Поэтому, по сравнению с июньскими прогнозами, я считаю, что риски для роста экономики в целом склоняются в сторону ее повышения", - приводит информационное агентство Блумберг слова Шнабель.
В июне ЕЦБ понизил прогнозы роста ВВП еврозоны и повысил прогноз инфляции на текущий и следующий годы.
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финансы, мировая экономика, ецб
Финансы, Мировая экономика, ЕЦБ
ЕЦБ: риски для европейской экономики смещены к ее дальнейшему росту
Член ЕЦБ Шнабель: риски для европейской экономики смещены к ее дальнейшему росту
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Баланс рисков для европейской экономики в целом смещен к ее дальнейшему росту, заявила член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель (Isabel Schnabel).
"Индикаторы настроений свидетельствуют о том, что рост набирает обороты. Поэтому, по сравнению с июньскими прогнозами, я считаю, что риски для роста экономики в целом склоняются в сторону ее повышения", - приводит информационное агентство Блумберг слова Шнабель.
В июне ЕЦБ понизил прогнозы роста ВВП еврозоны и повысил прогноз инфляции на текущий и следующий годы.