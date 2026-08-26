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ЕЦБ: риски для европейской экономики смещены к ее дальнейшему росту

ЕЦБ: риски для европейской экономики смещены к ее дальнейшему росту - 26.08.2026, ПРАЙМ

ЕЦБ: риски для европейской экономики смещены к ее дальнейшему росту

Баланс рисков для европейской экономики в целом смещен к ее дальнейшему росту, заявила член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T11:51+0300

2026-08-26T11:51+0300

2026-08-26T11:51+0300

финансы

мировая экономика

ецб

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Баланс рисков для европейской экономики в целом смещен к ее дальнейшему росту, заявила член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель (Isabel Schnabel). "Индикаторы настроений свидетельствуют о том, что рост набирает обороты. Поэтому, по сравнению с июньскими прогнозами, я считаю, что риски для роста экономики в целом склоняются в сторону ее повышения", - приводит информационное агентство Блумберг слова Шнабель. В июне ЕЦБ понизил прогнозы роста ВВП еврозоны и повысил прогноз инфляции на текущий и следующий годы.

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финансы, мировая экономика, ецб