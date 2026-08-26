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Евродепутат назвал санкции против России проявлением беспомощности ЕС - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Евродепутат назвал санкции против России проявлением беспомощности ЕС
Евродепутат назвал санкции против России проявлением беспомощности ЕС - 26.08.2026, ПРАЙМ
Евродепутат назвал санкции против России проявлением беспомощности ЕС
Антироссийские санкции - проявление беспомощности ЕС, считает евродепутат от Чехии Иван Давид. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T01:29+0300
2026-08-26T01:29+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Антироссийские санкции - проявление беспомощности ЕС, считает евродепутат от Чехии Иван Давид. "Санкции - это явно проявление беспомощности Европейского союза. Формулировка "если Россия не прекратит войну" не дает представления о том, каким ЕС видит итог конфликта после его окончания", - сказал он в разговоре с газетой "Известия". Газета Financial Times со ссылкой на еврочиновников ранее писала, что 21-й пакет антироссийских санкций может стать последним из-за трудностей согласования таких мер. В МИД РФ указывали, что Брюссель вводом новых санкций против России беспросветно зарыл себя в яму, и обещали ответные меры. Президент России Владимир Путин при этом неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. Более того, в самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, запад, чехия, брюссель, владимир путин, ес, financial times, мид рф
Мировая экономика, ЗАПАД, ЧЕХИЯ, Брюссель, Владимир Путин, ЕС, Financial Times, МИД РФ
01:29 26.08.2026
 
Евродепутат назвал санкции против России проявлением беспомощности ЕС

Евродепутат Давид назвал антироссийские санкции проявлением беспомощности ЕС

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Антироссийские санкции - проявление беспомощности ЕС, считает евродепутат от Чехии Иван Давид.
"Санкции - это явно проявление беспомощности Европейского союза. Формулировка "если Россия не прекратит войну" не дает представления о том, каким ЕС видит итог конфликта после его окончания", - сказал он в разговоре с газетой "Известия".
Газета Financial Times со ссылкой на еврочиновников ранее писала, что 21-й пакет антироссийских санкций может стать последним из-за трудностей согласования таких мер. В МИД РФ указывали, что Брюссель вводом новых санкций против России беспросветно зарыл себя в яму, и обещали ответные меры. Президент России Владимир Путин при этом неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. Более того, в самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
 
Мировая экономикаЗАПАДЧЕХИЯБрюссельВладимир ПутинЕСFinancial TimesМИД РФ
 
 
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