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Евродепутат назвал санкции против России проявлением беспомощности ЕС
Евродепутат назвал санкции против России проявлением беспомощности ЕС - 26.08.2026, ПРАЙМ
Евродепутат назвал санкции против России проявлением беспомощности ЕС
Антироссийские санкции - проявление беспомощности ЕС, считает евродепутат от Чехии Иван Давид. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T01:29+0300
2026-08-26T01:29+0300
2026-08-26T01:29+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Антироссийские санкции - проявление беспомощности ЕС, считает евродепутат от Чехии Иван Давид.
"Санкции - это явно проявление беспомощности Европейского союза. Формулировка "если Россия не прекратит войну" не дает представления о том, каким ЕС видит итог конфликта после его окончания", - сказал он в разговоре с газетой "Известия".
Газета Financial Times со ссылкой на еврочиновников ранее писала, что 21-й пакет антироссийских санкций может стать последним из-за трудностей согласования таких мер. В МИД РФ указывали, что Брюссель вводом новых санкций против России беспросветно зарыл себя в яму, и обещали ответные меры. Президент России Владимир Путин при этом неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. Более того, в самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, запад, чехия, брюссель, владимир путин, ес, financial times, мид рф
Мировая экономика, ЗАПАД, ЧЕХИЯ, Брюссель, Владимир Путин, ЕС, Financial Times, МИД РФ
Евродепутат назвал санкции против России проявлением беспомощности ЕС
Евродепутат Давид назвал антироссийские санкции проявлением беспомощности ЕС
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Антироссийские санкции - проявление беспомощности ЕС, считает евродепутат от Чехии Иван Давид.
"Санкции - это явно проявление беспомощности Европейского союза. Формулировка "если Россия не прекратит войну" не дает представления о том, каким ЕС видит итог конфликта после его окончания", - сказал он в разговоре с газетой "Известия".
Газета Financial Times со ссылкой на еврочиновников ранее писала, что 21-й пакет антироссийских санкций может стать последним из-за трудностей согласования таких мер. В МИД РФ указывали, что Брюссель вводом новых санкций против России беспросветно зарыл себя в яму, и обещали ответные меры. Президент России Владимир Путин при этом неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. Более того, в самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.