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Цены на газ в Европе упали на 4%
Цены на газ в Европе упали на 4% - 26.08.2026, ПРАЙМ
Цены на газ в Европе упали на 4%
Биржевые цены на газ в Европе в среду утром падают на 4%, до 771 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T09:37+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду утром падают на 4%, до 771 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 781,6 доллара (-2,7%). А по состоянию на 9.07 мск показатель составлял 771,2 доллара (-4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 803,2 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. А в прошлую пятницу в ходе торгов они преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice
Газ, Торги, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ICE
Цены на газ в Европе упали на 4%
ICE: биржевые цены на газ в Европе упали на 4%, до 771 доллара за тысячу кубов
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в среду утром падают на 4%, до 771 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 781,6 доллара (-2,7%). А по состоянию на 9.07 мск показатель составлял 771,2 доллара (-4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 803,2 доллара за тысячу кубометров.
Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.
Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. А в прошлую пятницу в ходе торгов они преодолели отметку в 800 долларов за тысячу кубометров - впервые за пять месяцев.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых распределительных центров в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.