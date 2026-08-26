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Бельгийская Exmar получила выгоду от конфликта на Ближнем Востоке

Бельгийская Exmar получила выгоду от конфликта на Ближнем Востоке - 26.08.2026, ПРАЙМ

Бельгийская Exmar получила выгоду от конфликта на Ближнем Востоке

Бельгийская судоходная компания Exmar, специализирующаяся на перевозках сжиженного природного газа, смогла получить выгоду от конфликта на Ближнем Востоке -... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T15:23+0300

2026-08-26T15:23+0300

2026-08-26T15:23+0300

бизнес

газ

ормузский пролив

европа

ближний восток

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БРЮССЕЛЬ, 26 авг - ПРАЙМ. Бельгийская судоходная компания Exmar, специализирующаяся на перевозках сжиженного природного газа, смогла получить выгоду от конфликта на Ближнем Востоке - благодаря росту цен на нефть и газ и увеличению дальности перевозок ставки фрахта ее судов выросли, сообщает информационное агентство Belga со ссылкой на полугодовую отчетность компании. "Ставки на крупные газовозы достигли исторически высокого уровня", - приводит агентство данные Exmar. В компании ожидают, что они останутся высокими и во второй половине года. Как отмечает Belga, эта ситуация, включая закрытие Ормузского пролива, серьезно осложнила перевозки СПГ, однако Exmar удалось поддерживать высокий уровень загрузки своего флота. Закрытие Ормузского пролива одновременно привело к увеличению так называемых тонно-миль - показателя, учитывающего одновременно объем перевезенного груза и расстояние его транспортировки. Это повышает спрос на газовозы и стоимость фрахта, обращает внимание агентство "Чистая прибыль Exmar по итогам первого полугодия выросла с 44,4 миллиона долларов годом ранее до 53,4 миллиона долларов, или более чем на 20%", - уточнило оно. Ситуация на рынке СПГ приобрела особое значение для Европы после резкого сокращения поставок российского трубопроводного газа. Сокращение российского импорта поставило Европу в зависимость от неустойчивого мирового рынка СПГ. Через Ормузский пролив в обычных условиях проходит около 20% мировых поставок СПГ, причем для этих объемов практически отсутствуют альтернативные маршруты доставки. Из-за конфликта цены на газ в Европе приблизились к пятимесячным максимумам, а зимние контракты стоят более чем вдвое дороже, чем год назад.

ормузский пролив

европа

ближний восток

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бизнес, газ, ормузский пролив, европа, ближний восток