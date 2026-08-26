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ФАС возбудила дела в отношении ряда производителей серной кислоты - 26.08.2026, ПРАЙМ
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ФАС возбудила дела в отношении ряда производителей серной кислоты
ФАС возбудила дела в отношении ряда производителей серной кислоты - 26.08.2026, ПРАЙМ
ФАС возбудила дела в отношении ряда производителей серной кислоты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении ряда производителей серной кислоты, которая используется в производстве минеральных... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:46+0300
2026-08-26T10:46+0300
промышленность
бизнес
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении ряда производителей серной кислоты, которая используется в производстве минеральных удобрений, из-за монопольно высоких цен на продукцию, сообщили в ведомстве. "Ведомство возбудило дела в отношении ООО "Медногорский медно-серный комбинат", АО "Среднеуральский медеплавильный завод", АО "Святогор" и АО "Карабашмедь", - сообщили в ФАС. В ведомстве проанализировали средневзвешенные цены и себестоимости производства серной кислоты, а также объемы продаж и изменения прибыли компаний. "На основе полученных данных служба выявила признаки установления и поддержания монопольно высоких цен на продукцию в 2024-2025 годах", - добавили там. В ФАС отметили, что каждая из этих компаний занимает доминирующее положение на оптовом рынке серной кислоты, которая используется в производстве минеральных удобрений.
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промышленность, бизнес
Промышленность, Бизнес
10:46 26.08.2026
 
ФАС возбудила дела в отношении ряда производителей серной кислоты

ФАС возбудила дела против ряда производителей серной кислоты из-за монопольно высоких цен

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела в отношении ряда производителей серной кислоты, которая используется в производстве минеральных удобрений, из-за монопольно высоких цен на продукцию, сообщили в ведомстве.
"Ведомство возбудило дела в отношении ООО "Медногорский медно-серный комбинат", АО "Среднеуральский медеплавильный завод", АО "Святогор" и АО "Карабашмедь", - сообщили в ФАС.
В ведомстве проанализировали средневзвешенные цены и себестоимости производства серной кислоты, а также объемы продаж и изменения прибыли компаний.
"На основе полученных данных служба выявила признаки установления и поддержания монопольно высоких цен на продукцию в 2024-2025 годах", - добавили там.
В ФАС отметили, что каждая из этих компаний занимает доминирующее положение на оптовом рынке серной кислоты, которая используется в производстве минеральных удобрений.
 
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