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ФАС возбудила дело против сети АЗС "Трасса" - 26.08.2026, ПРАЙМ
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ФАС возбудила дело против сети АЗС "Трасса"
ФАС возбудила дело против сети АЗС "Трасса" - 26.08.2026, ПРАЙМ
ФАС возбудила дело против сети АЗС "Трасса"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила уголовное дело против крупной независимой сети АЗС Москвы и Московской области "Трасса" (принадлежит... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T22:42+0300
2026-08-26T22:49+0300
бизнес
россия
москва
московская область
евротранс
уфас
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила уголовное дело против крупной независимой сети АЗС Москвы и Московской области "Трасса" (принадлежит "ЕвроТранс") в связи с нарушением антимонопольного законодательства, сообщило ведомство. "Московское областное УФАС возбудило дело в отношении сети АЗС "Трасса"... На основании выявленных признаков УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф", - говорится в сообщении. Как поясняет ведомство, у "ЕвроТранс", владеющего сетью автозаправочных станций, выявлены признаки установления монопольно высоких цен на бензин и дизтопливо. Проведенный анализ показал необоснованное изменение цен на дизтопливо и топливо марок АИ-92, АИ-95. "По данным проведенного УФАС анализа рынка розничной реализации моторного топлива ПАО "ЕвроТранс" занимает доминирующее положение в восьми городских и трех муниципальных округах Московской области", - добавляется в сообщении. В июне ФАС направляла оператору "Трасса" запрос о предоставлении информации по ценообразованию на топливо на АЗС в связи с изменением розничных цен на нефтепродукты. "ЕвроТранс", один из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Московской области, владеет 57 автозаправочными станциями под брендом "Трасса".
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бизнес, россия, москва, московская область, евротранс, уфас
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Евротранс, УФАС
22:42 26.08.2026 (обновлено: 22:49 26.08.2026)
 
ФАС возбудила дело против сети АЗС "Трасса"

ФАС завела дело против сети АЗС "Трасса" из-за нарушений антимонопольного законодательства

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила уголовное дело против крупной независимой сети АЗС Москвы и Московской области "Трасса" (принадлежит "ЕвроТранс") в связи с нарушением антимонопольного законодательства, сообщило ведомство.
"Московское областное УФАС возбудило дело в отношении сети АЗС "Трасса"... На основании выявленных признаков УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае установления вины организации грозит штраф", - говорится в сообщении.
Как поясняет ведомство, у "ЕвроТранс", владеющего сетью автозаправочных станций, выявлены признаки установления монопольно высоких цен на бензин и дизтопливо. Проведенный анализ показал необоснованное изменение цен на дизтопливо и топливо марок АИ-92, АИ-95.
"По данным проведенного УФАС анализа рынка розничной реализации моторного топлива ПАО "ЕвроТранс" занимает доминирующее положение в восьми городских и трех муниципальных округах Московской области", - добавляется в сообщении.
В июне ФАС направляла оператору "Трасса" запрос о предоставлении информации по ценообразованию на топливо на АЗС в связи с изменением розничных цен на нефтепродукты.
"ЕвроТранс", один из крупнейших независимых топливных операторов в Москве и Московской области, владеет 57 автозаправочными станциями под брендом "Трасса".
 
БизнесРОССИЯМОСКВАМосковская областьЕвротрансУФАС
 
 
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