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Молдавские фермеры призвали принять закон о лицензировании импорта зерна

Молдавские фермеры призвали принять закон о лицензировании импорта зерна - 26.08.2026, ПРАЙМ

Молдавские фермеры призвали принять закон о лицензировании импорта зерна

Фермеры призвали парламент Молдавии для защиты внутреннего рынка срочно принять закон о лицензировании импорта зерна и предусмотреть возможность продления... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T16:00+0300

2026-08-26T16:00+0300

2026-08-26T16:00+0300

сельское хозяйство

молдавия

кишинев

киев

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КИШИНЕВ, 26 авг — ПРАЙМ. Фермеры призвали парламент Молдавии для защиты внутреннего рынка срочно принять закон о лицензировании импорта зерна и предусмотреть возможность продления механизма в будущем, сообщает ассоциация "Сила фермеров". Ранее молдавский депутат Сергей Иванов выступил с законодательной инициативой, которая предполагает срок введения лицензирования на импорт зерновых и масличных культур до 31 декабря 2027 года с возможностью продления еще на 12 месяцев. В среду правительство Молдавии согласилось с депутатской инициативой, но лишь до 31 октября 2026 года и без возможности продления механизма. Проект закона должен быть рассмотрен на заседании парламента. В случае одобрения и подписания президентом он публикуется в "Официальном вестнике", что становится датой вступления закона в силу. "Приветствуем положительное заключение правительства… хотя считаем, что срок действия этого механизма недостаточен для защиты внутреннего рынка. Организация призывает парламент принять этот проект закона в срочном порядке, поскольку каждый день без лицензирования создает риск импорта пшеницы, кукурузы и подсолнечника по демпинговым ценам и применения ограничений на экспорт нашего зерна и масличных культур в Румынию", - говорится в сообщении. Ассоциация настоятельно просит, чтобы эта законодательная инициатива была одобрена на следующей неделе в обоих чтениях с указанием возможности продления механизма лицензирования. В то же время организация отмечает, что на двух последних встречах с премьер-министром Василием Тофаном из-за нехватки времени не обсуждался важный вопрос, касающийся намерения повысить ставку НДС на зерновые и масличные культуры на 50%. "Мы считаем, что до утверждения правительством налоговой политики крайне важно обсудить этот очень чувствительный вопрос для микро-, малых и средних фермеров, занимающихся выращиванием зерновых и масличных культур", - поясняется в сообщении. Фермеры просят власти продлить режим лицензирования импорта, чтобы избежать финансовых трудностей и усугубления кризиса в отрасли. Аграрии также заявили, что готовы выйти на акции протеста из-за помощи властей, которую те оказывают украинским экспортерам зерна, и повышения НДС для местных производителей зерновых и масличных культур. Ранее молдавские аграрии выступили против молдавско-украинского соглашения о снижении на 50 процентов железнодорожных тарифов на перевозку грузов из соседней страны. О договоренности между Кишиневом и Киевом стало известно в начале августа от украинской стороны, когда как премьер Молдавии Василий Тофан заявил журналистам, что вопрос только рассматривается.

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сельское хозяйство, молдавия, кишинев, киев, сергей иванов