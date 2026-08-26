Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Молдавские фермеры призвали принять закон о лицензировании импорта зерна - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/fermery-872701202.html
Молдавские фермеры призвали принять закон о лицензировании импорта зерна
Молдавские фермеры призвали принять закон о лицензировании импорта зерна - 26.08.2026, ПРАЙМ
Молдавские фермеры призвали принять закон о лицензировании импорта зерна
Фермеры призвали парламент Молдавии для защиты внутреннего рынка срочно принять закон о лицензировании импорта зерна и предусмотреть возможность продления... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T16:00+0300
2026-08-26T16:00+0300
сельское хозяйство
молдавия
кишинев
киев
сергей иванов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872701202.jpg?1787749233
КИШИНЕВ, 26 авг — ПРАЙМ. Фермеры призвали парламент Молдавии для защиты внутреннего рынка срочно принять закон о лицензировании импорта зерна и предусмотреть возможность продления механизма в будущем, сообщает ассоциация "Сила фермеров". Ранее молдавский депутат Сергей Иванов выступил с законодательной инициативой, которая предполагает срок введения лицензирования на импорт зерновых и масличных культур до 31 декабря 2027 года с возможностью продления еще на 12 месяцев. В среду правительство Молдавии согласилось с депутатской инициативой, но лишь до 31 октября 2026 года и без возможности продления механизма. Проект закона должен быть рассмотрен на заседании парламента. В случае одобрения и подписания президентом он публикуется в "Официальном вестнике", что становится датой вступления закона в силу. "Приветствуем положительное заключение правительства… хотя считаем, что срок действия этого механизма недостаточен для защиты внутреннего рынка. Организация призывает парламент принять этот проект закона в срочном порядке, поскольку каждый день без лицензирования создает риск импорта пшеницы, кукурузы и подсолнечника по демпинговым ценам и применения ограничений на экспорт нашего зерна и масличных культур в Румынию", - говорится в сообщении. Ассоциация настоятельно просит, чтобы эта законодательная инициатива была одобрена на следующей неделе в обоих чтениях с указанием возможности продления механизма лицензирования. В то же время организация отмечает, что на двух последних встречах с премьер-министром Василием Тофаном из-за нехватки времени не обсуждался важный вопрос, касающийся намерения повысить ставку НДС на зерновые и масличные культуры на 50%. "Мы считаем, что до утверждения правительством налоговой политики крайне важно обсудить этот очень чувствительный вопрос для микро-, малых и средних фермеров, занимающихся выращиванием зерновых и масличных культур", - поясняется в сообщении. Фермеры просят власти продлить режим лицензирования импорта, чтобы избежать финансовых трудностей и усугубления кризиса в отрасли. Аграрии также заявили, что готовы выйти на акции протеста из-за помощи властей, которую те оказывают украинским экспортерам зерна, и повышения НДС для местных производителей зерновых и масличных культур. Ранее молдавские аграрии выступили против молдавско-украинского соглашения о снижении на 50 процентов железнодорожных тарифов на перевозку грузов из соседней страны. О договоренности между Кишиневом и Киевом стало известно в начале августа от украинской стороны, когда как премьер Молдавии Василий Тофан заявил журналистам, что вопрос только рассматривается.
молдавия
кишинев
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, молдавия, кишинев, киев, сергей иванов
Сельское хозяйство, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Киев, Сергей Иванов
16:00 26.08.2026
 
Молдавские фермеры призвали принять закон о лицензировании импорта зерна

Молдавские фермеры призвали парламент принять закон о лицензировании импорта зерна

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 26 авг — ПРАЙМ. Фермеры призвали парламент Молдавии для защиты внутреннего рынка срочно принять закон о лицензировании импорта зерна и предусмотреть возможность продления механизма в будущем, сообщает ассоциация "Сила фермеров".
Ранее молдавский депутат Сергей Иванов выступил с законодательной инициативой, которая предполагает срок введения лицензирования на импорт зерновых и масличных культур до 31 декабря 2027 года с возможностью продления еще на 12 месяцев. В среду правительство Молдавии согласилось с депутатской инициативой, но лишь до 31 октября 2026 года и без возможности продления механизма. Проект закона должен быть рассмотрен на заседании парламента. В случае одобрения и подписания президентом он публикуется в "Официальном вестнике", что становится датой вступления закона в силу.
"Приветствуем положительное заключение правительства… хотя считаем, что срок действия этого механизма недостаточен для защиты внутреннего рынка. Организация призывает парламент принять этот проект закона в срочном порядке, поскольку каждый день без лицензирования создает риск импорта пшеницы, кукурузы и подсолнечника по демпинговым ценам и применения ограничений на экспорт нашего зерна и масличных культур в Румынию", - говорится в сообщении.
Ассоциация настоятельно просит, чтобы эта законодательная инициатива была одобрена на следующей неделе в обоих чтениях с указанием возможности продления механизма лицензирования. В то же время организация отмечает, что на двух последних встречах с премьер-министром Василием Тофаном из-за нехватки времени не обсуждался важный вопрос, касающийся намерения повысить ставку НДС на зерновые и масличные культуры на 50%.
"Мы считаем, что до утверждения правительством налоговой политики крайне важно обсудить этот очень чувствительный вопрос для микро-, малых и средних фермеров, занимающихся выращиванием зерновых и масличных культур", - поясняется в сообщении.
Фермеры просят власти продлить режим лицензирования импорта, чтобы избежать финансовых трудностей и усугубления кризиса в отрасли. Аграрии также заявили, что готовы выйти на акции протеста из-за помощи властей, которую те оказывают украинским экспортерам зерна, и повышения НДС для местных производителей зерновых и масличных культур.
Ранее молдавские аграрии выступили против молдавско-украинского соглашения о снижении на 50 процентов железнодорожных тарифов на перевозку грузов из соседней страны. О договоренности между Кишиневом и Киевом стало известно в начале августа от украинской стороны, когда как премьер Молдавии Василий Тофан заявил журналистам, что вопрос только рассматривается.
 
Сельское хозяйствоМОЛДАВИЯКишиневКиевСергей Иванов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала