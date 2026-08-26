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Fesco организовала первый рейс из Петербурга в Турцию - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Fesco организовала первый рейс из Петербурга в Турцию
Fesco организовала первый рейс из Петербурга в Турцию - 26.08.2026, ПРАЙМ
Fesco организовала первый рейс из Петербурга в Турцию
Транспортная группа Fesco (входит в контур управления госкорпорации "Росатом") организовала первый рейс по доставке российских грузов из Санкт-Петербурга в... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T11:05+0300
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бизнес
россия
санкт-петербург
турция
стамбул
fesco
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco (входит в контур управления госкорпорации "Росатом") организовала первый рейс по доставке российских грузов из Санкт-Петербурга в Турцию, говорится в сообщении компании. "Транспортная группа Fesco организовала первый рейс из Санкт-Петербурга в Турцию. Судно, вышедшее на маршрут 24 августа, доставит в порты Амбарли (Стамбул) и Гебзе российские экспортные грузы, а в обратном направлении примет контейнеры с турецким импортом", - говорится в сообщении. В группе добавили, что для развития данного направления планируется сделать подобные рейсы регулярными, задействовав на маршруте несколько контейнеровозов. "В текущих условиях рынку особенно важны дополнительные возможности для доставки грузов между Россией и Турцией. Поэтому Fesco оперативно запустила новый маршрут из Санкт-Петербурга, чтобы предложить клиентам альтернативный вариант доставки грузов в обоих направлениях. В наших планах – развивать этот сервис дальше с учетом спроса и потребностей грузоотправителей", – отметил замглавы по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов, чьи слова приводятся пресс-службой. Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Компании принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".
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бизнес, россия, санкт-петербург, турция, стамбул, fesco, росатом
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТУРЦИЯ, Стамбул, FESCO, Росатом
11:05 26.08.2026
 
Fesco организовала первый рейс из Петербурга в Турцию

Транспортная группа Fesco организовала первый рейс из Санкт-Петербурга в Турцию

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco (входит в контур управления госкорпорации "Росатом") организовала первый рейс по доставке российских грузов из Санкт-Петербурга в Турцию, говорится в сообщении компании.
"Транспортная группа Fesco организовала первый рейс из Санкт-Петербурга в Турцию. Судно, вышедшее на маршрут 24 августа, доставит в порты Амбарли (Стамбул) и Гебзе российские экспортные грузы, а в обратном направлении примет контейнеры с турецким импортом", - говорится в сообщении.
В группе добавили, что для развития данного направления планируется сделать подобные рейсы регулярными, задействовав на маршруте несколько контейнеровозов.
"В текущих условиях рынку особенно важны дополнительные возможности для доставки грузов между Россией и Турцией. Поэтому Fesco оперативно запустила новый маршрут из Санкт-Петербурга, чтобы предложить клиентам альтернативный вариант доставки грузов в обоих направлениях. В наших планах – развивать этот сервис дальше с учетом спроса и потребностей грузоотправителей", – отметил замглавы по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов, чьи слова приводятся пресс-службой.
Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Компании принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГТУРЦИЯСтамбулFESCOРосатом
 
 
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