Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФНС расширит эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала - 26.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260826/fns-872692176.html
ФНС расширит эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала
ФНС расширит эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала - 26.08.2026, ПРАЙМ
ФНС расширит эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала
Федеральная налоговая служба планирует расширить эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала, который начнет работать для цифровых платформ и... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T12:35+0300
2026-08-26T12:35+0300
технологии
бизнес
фнс россии
ведомости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865832760_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0796eff42150092bf3bf68a38afb10ef.jpg
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба планирует расширить эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала, который начнет работать для цифровых платформ и крупного ритейла с сентября: обсуждается участие в нем производственных компаний, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на замглавы ФНС Тимура Шиналиева. "Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует расширить периметр эксперимента по обелению отрасли предоставления персонала, который полноценно заработает с сентября для цифровых платформ и крупного ритейла. В число участников будут включены производственные компании. Об этом на заседании рабочей группы ТПП по налоговому администрированию рассказал замглавы ФНС Тимур Шиналиев", - пишет издание. Аутстаффинг - это формат привлечения компанией-заказчиком персонала через стороннюю организацию (аутстаффера). Эти специалисты (исполнители) работают под управлением заказчика, но числятся в штате аутстаффера, который отвечает за административные задачи, включая уплату налогов и страховых взносов. Исполнители могут являться самозанятыми, ИП, предпринимателями на УСН. Шиналиев пояснил, что производственные компании сами инициировали участие в эксперименте и они официально присоединятся к нему с сентября 2026 года, при этом выполнять требования начнут с ноября. Начальник управления ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Елена Суворова отметила, что ведомство собирается обсуждать конкретные параметры, так как не всем могут подойти отдельные условия эксперимента. В частности, ключевая идея механизма - разделение между заказчиком и организацией-аутстаффером оплаты за предоставленные услуги. Теперь заказчик тоже будет участвовать в расчете и перечислении налогов - будет перечислять часть от НДС, НДФЛ, УСН, страховые взносы и налога на профессиональный доход по самозанятым. Оставшуюся часть налогов будет выплачивать аутстаффер, пишет издание. "Согласно проекту, заказчик обязан частично оплачивать налоги за исполнителя из суммы вознаграждения за услуги. Сторонами соглашения становятся компания, нанимающая персонал (заказчик), организация, предоставляющая его (аутстаффинговая модель), а также исполнители – самозанятые и ИП", - пишет газета. Шиналиев уточнил, что выполнение обязанности по разделению платежа на оплату услуг и сумму налогов частично готовы взять на себя некоторые банки, а также более 14 платформ по подбору персонала, с которыми ведет сейчас переговоры ФНС.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/17/865832760_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ffe87e81b35a382ce38eba51809c2777.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, фнс россии, ведомости
Технологии, Бизнес, ФНС России, Ведомости
12:35 26.08.2026
 
ФНС расширит эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала

ФНС планирует расширить эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип Федеральной налоговой службы
Логотип Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба планирует расширить эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала, который начнет работать для цифровых платформ и крупного ритейла с сентября: обсуждается участие в нем производственных компаний, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на замглавы ФНС Тимура Шиналиева.
"Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует расширить периметр эксперимента по обелению отрасли предоставления персонала, который полноценно заработает с сентября для цифровых платформ и крупного ритейла. В число участников будут включены производственные компании. Об этом на заседании рабочей группы ТПП по налоговому администрированию рассказал замглавы ФНС Тимур Шиналиев", - пишет издание.
Аутстаффинг - это формат привлечения компанией-заказчиком персонала через стороннюю организацию (аутстаффера). Эти специалисты (исполнители) работают под управлением заказчика, но числятся в штате аутстаффера, который отвечает за административные задачи, включая уплату налогов и страховых взносов. Исполнители могут являться самозанятыми, ИП, предпринимателями на УСН.
Шиналиев пояснил, что производственные компании сами инициировали участие в эксперименте и они официально присоединятся к нему с сентября 2026 года, при этом выполнять требования начнут с ноября.
Начальник управления ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Елена Суворова отметила, что ведомство собирается обсуждать конкретные параметры, так как не всем могут подойти отдельные условия эксперимента.
В частности, ключевая идея механизма - разделение между заказчиком и организацией-аутстаффером оплаты за предоставленные услуги. Теперь заказчик тоже будет участвовать в расчете и перечислении налогов - будет перечислять часть от НДС, НДФЛ, УСН, страховые взносы и налога на профессиональный доход по самозанятым. Оставшуюся часть налогов будет выплачивать аутстаффер, пишет издание.
"Согласно проекту, заказчик обязан частично оплачивать налоги за исполнителя из суммы вознаграждения за услуги. Сторонами соглашения становятся компания, нанимающая персонал (заказчик), организация, предоставляющая его (аутстаффинговая модель), а также исполнители – самозанятые и ИП", - пишет газета.
Шиналиев уточнил, что выполнение обязанности по разделению платежа на оплату услуг и сумму налогов частично готовы взять на себя некоторые банки, а также более 14 платформ по подбору персонала, с которыми ведет сейчас переговоры ФНС.
 
ТехнологииБизнесФНС РоссииВедомости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала