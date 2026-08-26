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ФНС расширит эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала

ФНС расширит эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала - 26.08.2026, ПРАЙМ

ФНС расширит эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала

Федеральная налоговая служба планирует расширить эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала, который начнет работать для цифровых платформ и... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T12:35+0300

2026-08-26T12:35+0300

2026-08-26T12:35+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба планирует расширить эксперимент по обелению отрасли предоставления персонала, который начнет работать для цифровых платформ и крупного ритейла с сентября: обсуждается участие в нем производственных компаний, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на замглавы ФНС Тимура Шиналиева. "Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует расширить периметр эксперимента по обелению отрасли предоставления персонала, который полноценно заработает с сентября для цифровых платформ и крупного ритейла. В число участников будут включены производственные компании. Об этом на заседании рабочей группы ТПП по налоговому администрированию рассказал замглавы ФНС Тимур Шиналиев", - пишет издание. Аутстаффинг - это формат привлечения компанией-заказчиком персонала через стороннюю организацию (аутстаффера). Эти специалисты (исполнители) работают под управлением заказчика, но числятся в штате аутстаффера, который отвечает за административные задачи, включая уплату налогов и страховых взносов. Исполнители могут являться самозанятыми, ИП, предпринимателями на УСН. Шиналиев пояснил, что производственные компании сами инициировали участие в эксперименте и они официально присоединятся к нему с сентября 2026 года, при этом выполнять требования начнут с ноября. Начальник управления ФНС по крупнейшим налогоплательщикам Елена Суворова отметила, что ведомство собирается обсуждать конкретные параметры, так как не всем могут подойти отдельные условия эксперимента. В частности, ключевая идея механизма - разделение между заказчиком и организацией-аутстаффером оплаты за предоставленные услуги. Теперь заказчик тоже будет участвовать в расчете и перечислении налогов - будет перечислять часть от НДС, НДФЛ, УСН, страховые взносы и налога на профессиональный доход по самозанятым. Оставшуюся часть налогов будет выплачивать аутстаффер, пишет издание. "Согласно проекту, заказчик обязан частично оплачивать налоги за исполнителя из суммы вознаграждения за услуги. Сторонами соглашения становятся компания, нанимающая персонал (заказчик), организация, предоставляющая его (аутстаффинговая модель), а также исполнители – самозанятые и ИП", - пишет газета. Шиналиев уточнил, что выполнение обязанности по разделению платежа на оплату услуг и сумму налогов частично готовы взять на себя некоторые банки, а также более 14 платформ по подбору персонала, с которыми ведет сейчас переговоры ФНС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, фнс россии, ведомости