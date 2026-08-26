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"Фосагро" планирует 2 сентября собрать заявки на облигации на 20 млрд руб

"Фосагро" планирует 2 сентября собрать заявки на облигации на 20 млрд руб - 26.08.2026, ПРАЙМ

"Фосагро" планирует 2 сентября собрать заявки на облигации на 20 млрд руб

"Фосагро" планирует 2 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T12:03+0300

2026-08-26T12:03+0300

2026-08-26T12:03+0300

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. "Фосагро" планирует 2 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 140 базисных пунктов. Компания намерена разместить биржевые облигации серии БО-02-07 с ежемесячными купонами и погашением через два года и два месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 7 сентября. Организатором выступит Газпромбанк.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, бизнес, банк россии, газпромбанк