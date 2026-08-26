https://1prime.ru/20260826/fosagro-872691016.html
"Фосагро" планирует 2 сентября собрать заявки на облигации на 20 млрд руб
"Фосагро" планирует 2 сентября собрать заявки на облигации на 20 млрд руб - 26.08.2026, ПРАЙМ
"Фосагро" планирует 2 сентября собрать заявки на облигации на 20 млрд руб
"Фосагро" планирует 2 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T12:03+0300
2026-08-26T12:03+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. "Фосагро" планирует 2 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 140 базисных пунктов.
Компания намерена разместить биржевые облигации серии БО-02-07 с ежемесячными купонами и погашением через два года и два месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 7 сентября.
Организатором выступит Газпромбанк.
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рынок, бизнес, банк россии, газпромбанк
Рынок, Бизнес, Банк России, Газпромбанк
"Фосагро" планирует 2 сентября собрать заявки на облигации на 20 млрд руб
"Фосагро" 2 сентября соберет заявки на биржевые облигации на 20 млрд рублей
МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. "Фосагро" планирует 2 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ставка купона будет привязана к значению ключевой ставки Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке составляет не выше 140 базисных пунктов.
Компания намерена разместить биржевые облигации серии БО-02-07 с ежемесячными купонами и погашением через два года и два месяца. Техническая часть размещения предварительно назначена на 7 сентября.
Организатором выступит Газпромбанк.