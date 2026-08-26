https://1prime.ru/20260826/frantsija-872691886.html
Во Франции более 33 тысяч руководителей предприятий остались без работы
Во Франции более 33 тысяч руководителей предприятий остались без работы - 26.08.2026, ПРАЙМ
Во Франции более 33 тысяч руководителей предприятий остались без работы
Более 33 тысяч руководителей предприятий во Франции остались без работы в первом полугодии 2026 года, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщил... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T12:30+0300
2026-08-26T12:30+0300
2026-08-26T12:30+0300
промышленность
франция
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ПАРИЖ, 26 авг – ПРАЙМ. Более 33 тысяч руководителей предприятий во Франции остались без работы в первом полугодии 2026 года, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщил исследовательский центр по анализу рынка труда во Франции GSC-Altares.
"Более 30 тысяч руководителей (предприятий – ред.) потеряли работу в первом полугодии 2026 года. Если точнее, этот показатель составил 33 341 (рабочих мест руководителей – ред.), что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в исследовании центра.
GSC-Altares отметил в своем пресс-релизе, что этот показатель соответствует потере рабочих мест 180 руководителей предприятий каждый день в первом полугодии 2026 года.
Почти 75% потерь пришлось на компании с числом сотрудников менее трех, сообщает GSC-Altares. При этом на крупных предприятиях, насчитывающих более 50 сотрудников, рост потерь рабочих мест у руководителей составил около 52% в годовом выражении.
Наиболее пострадавшим от потери рабочих мест стал сектор строительства, в котором своих рабочих мест лишились более 7,7 тысячи руководителей. За ним следуют сектор розничной торговли и гостинично-ресторанный сектор, в которых работу потеряли более 6,9 тысячи и более 5 тысяч руководителей соответственно.
Согласно данным GSC-Altares, самый высокий рост потери руководителями своих рабочих мест зафиксирован в регионе О-де-Франс на севере Франции, где работы лишились 2543 человека, что на 11% больше, чем в 2025 году. В Иль-де-Франсе, первом экономическом регионе страны, потеря рабочих мест затронула 7860 руководителей. По словам директора по исследованиям компании Altаres Тьерри Миллона, потери рабочих мест более чем 33 тысяч руководителей в результате ликвидации их компаний повлекли за собой дополнительные потери в виде около 80 тысяч рабочих мест для наемных сотрудников.
Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что уровень безработицы во Франции во втором квартале 2026 года поднялся до 8,3% с 8,1% кварталом ранее, что стало самым высоким показателем с 2020 года.
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промышленность, франция
Во Франции более 33 тысяч руководителей предприятий остались без работы
GSC-Altares: более 33 тысяч руководителей предприятий во Франции остались без работы
ПАРИЖ, 26 авг – ПРАЙМ. Более 33 тысяч руководителей предприятий во Франции остались без работы в первом полугодии 2026 года, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщил исследовательский центр по анализу рынка труда во Франции GSC-Altares.
"Более 30 тысяч руководителей (предприятий – ред.) потеряли работу в первом полугодии 2026 года. Если точнее, этот показатель составил 33 341 (рабочих мест руководителей – ред.), что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в исследовании центра.
GSC-Altares отметил в своем пресс-релизе, что этот показатель соответствует потере рабочих мест 180 руководителей предприятий каждый день в первом полугодии 2026 года.
Почти 75% потерь пришлось на компании с числом сотрудников менее трех, сообщает GSC-Altares. При этом на крупных предприятиях, насчитывающих более 50 сотрудников, рост потерь рабочих мест у руководителей составил около 52% в годовом выражении.
Наиболее пострадавшим от потери рабочих мест стал сектор строительства, в котором своих рабочих мест лишились более 7,7 тысячи руководителей. За ним следуют сектор розничной торговли и гостинично-ресторанный сектор, в которых работу потеряли более 6,9 тысячи и более 5 тысяч руководителей соответственно.
Согласно данным GSC-Altares, самый высокий рост потери руководителями своих рабочих мест зафиксирован в регионе О-де-Франс на севере Франции, где работы лишились 2543 человека, что на 11% больше, чем в 2025 году. В Иль-де-Франсе, первом экономическом регионе страны, потеря рабочих мест затронула 7860 руководителей. По словам директора по исследованиям компании Altаres Тьерри Миллона, потери рабочих мест более чем 33 тысяч руководителей в результате ликвидации их компаний повлекли за собой дополнительные потери в виде около 80 тысяч рабочих мест для наемных сотрудников.
Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что уровень безработицы во Франции во втором квартале 2026 года поднялся до 8,3% с 8,1% кварталом ранее, что стало самым высоким показателем с 2020 года.