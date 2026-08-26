https://1prime.ru/20260826/frantsija-872691886.html

Во Франции более 33 тысяч руководителей предприятий остались без работы

Во Франции более 33 тысяч руководителей предприятий остались без работы - 26.08.2026, ПРАЙМ

Во Франции более 33 тысяч руководителей предприятий остались без работы

Более 33 тысяч руководителей предприятий во Франции остались без работы в первом полугодии 2026 года, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщил... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T12:30+0300

2026-08-26T12:30+0300

2026-08-26T12:30+0300

промышленность

франция

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872691886.jpg?1787736639

ПАРИЖ, 26 авг – ПРАЙМ. Более 33 тысяч руководителей предприятий во Франции остались без работы в первом полугодии 2026 года, что на 7% больше, чем годом ранее, сообщил исследовательский центр по анализу рынка труда во Франции GSC-Altares. "Более 30 тысяч руководителей (предприятий – ред.) потеряли работу в первом полугодии 2026 года. Если точнее, этот показатель составил 33 341 (рабочих мест руководителей – ред.), что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – говорится в исследовании центра. GSC-Altares отметил в своем пресс-релизе, что этот показатель соответствует потере рабочих мест 180 руководителей предприятий каждый день в первом полугодии 2026 года. Почти 75% потерь пришлось на компании с числом сотрудников менее трех, сообщает GSC-Altares. При этом на крупных предприятиях, насчитывающих более 50 сотрудников, рост потерь рабочих мест у руководителей составил около 52% в годовом выражении. Наиболее пострадавшим от потери рабочих мест стал сектор строительства, в котором своих рабочих мест лишились более 7,7 тысячи руководителей. За ним следуют сектор розничной торговли и гостинично-ресторанный сектор, в которых работу потеряли более 6,9 тысячи и более 5 тысяч руководителей соответственно. Согласно данным GSC-Altares, самый высокий рост потери руководителями своих рабочих мест зафиксирован в регионе О-де-Франс на севере Франции, где работы лишились 2543 человека, что на 11% больше, чем в 2025 году. В Иль-де-Франсе, первом экономическом регионе страны, потеря рабочих мест затронула 7860 руководителей. По словам директора по исследованиям компании Altаres Тьерри Миллона, потери рабочих мест более чем 33 тысяч руководителей в результате ликвидации их компаний повлекли за собой дополнительные потери в виде около 80 тысяч рабочих мест для наемных сотрудников. Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) сообщил, что уровень безработицы во Франции во втором квартале 2026 года поднялся до 8,3% с 8,1% кварталом ранее, что стало самым высоким показателем с 2020 года.

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, франция