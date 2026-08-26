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Почти 80% жителей Франции заявили, что вынуждены экономить

Почти 80% жителей Франции заявили, что вынуждены экономить - 26.08.2026, ПРАЙМ

Почти 80% жителей Франции заявили, что вынуждены экономить

Почти 80% французов вынуждены экономить и считают, что увеличение покупательной способности должно стать главным приоритетом президента Франции Эммануэля... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T23:08+0300

2026-08-26T23:08+0300

2026-08-26T23:08+0300

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ПАРИЖ, 26 августа - ПРАЙМ. Почти 80% французов вынуждены экономить и считают, что увеличение покупательной способности должно стать главным приоритетом президента Франции Эммануэля Макрона, следует из опроса компании Elabe, проведенного для телеканала BFMTV. "В преддверии осени 2026 года 79% французов заявляют, что вынуждены затягивать пояса, из них 53% говорят, что вынуждены это делать слегка, а 26% - сильно", - говорится в исследовании. При этом 20% опрошенных заявили, что не испытывают необходимости экономить. Как сообщает телеканал, снижение покупательной способности испытывают представители всех социальных групп, однако среди обычных сотрудников и рабочих этот показатель составляет 90%, а среди руководителей и высококвалифицированных специалистов - 59%. Согласно опросу, рост цен на топливо и газ также вызывает обеспокоенность у французов. Ситуация с финансовым положением страны вызывает тревогу у 63% респондентов. Опрос был проведен 25-26 августа среди тысячи совершеннолетних жителей Франции. Статистическая погрешность не указана.

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мировая экономика, франция, европа, общество