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Миллер и посол Ирана обсудили сотрудничество в газовой сфере - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Миллер и посол Ирана обсудили сотрудничество в газовой сфере
Миллер и посол Ирана обсудили сотрудничество в газовой сфере - 26.08.2026, ПРАЙМ
Миллер и посол Ирана обсудили сотрудничество в газовой сфере
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи обсудил с послом Ирана и гендиректором иранской газовой госкомпании потенциальное сотрудничество в... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T13:32+0300
2026-08-26T14:35+0300
газ
иран
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи обсудил с послом Ирана и гендиректором иранской газовой госкомпании потенциальное сотрудничество в газовой сфере, сообщила компания."Алексей Миллер провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали и генеральным директором Национальной иранской газовой компании (NIGC) Саидом Таваколи. Стороны обсудили вопросы потенциального сотрудничества в газовой сфере", - говорится в сообщении.В позапрошлом году "Газпром" подписал с NIGC стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа в Иран.Представительство "Газпрома" в Иране работает с 2002 года, а в 2022 году корпорация и нефтяная National Iranian Oil Company (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическом сотрудничеству в нефтегазовой сфере.
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газ, иран, алексей миллер, газпром
Газ, ИРАН, Алексей Миллер, Газпром
13:32 26.08.2026 (обновлено: 14:35 26.08.2026)
 
Миллер и посол Ирана обсудили сотрудничество в газовой сфере

Глава "Газпрома" Миллер обсудил с послом Ирана возможные проекты в газовой сфере

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи обсудил с послом Ирана и гендиректором иранской газовой госкомпании потенциальное сотрудничество в газовой сфере, сообщила компания.
"Алексей Миллер провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали и генеральным директором Национальной иранской газовой компании (NIGC) Саидом Таваколи. Стороны обсудили вопросы потенциального сотрудничества в газовой сфере", - говорится в сообщении.
В позапрошлом году "Газпром" подписал с NIGC стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа в Иран.
Представительство "Газпрома" в Иране работает с 2002 года, а в 2022 году корпорация и нефтяная National Iranian Oil Company (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическом сотрудничеству в нефтегазовой сфере.
 
ГазИРАНАлексей МиллерГазпром
 
 
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