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Миллер и посол Ирана обсудили сотрудничество в газовой сфере

Миллер и посол Ирана обсудили сотрудничество в газовой сфере - 26.08.2026, ПРАЙМ

Миллер и посол Ирана обсудили сотрудничество в газовой сфере

Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи обсудил с послом Ирана и гендиректором иранской газовой госкомпании потенциальное сотрудничество в... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T13:32+0300

2026-08-26T13:32+0300

2026-08-26T14:35+0300

газ

иран

алексей миллер

газпром

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе рабочей встречи обсудил с послом Ирана и гендиректором иранской газовой госкомпании потенциальное сотрудничество в газовой сфере, сообщила компания."Алексей Миллер провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали и генеральным директором Национальной иранской газовой компании (NIGC) Саидом Таваколи. Стороны обсудили вопросы потенциального сотрудничества в газовой сфере", - говорится в сообщении.В позапрошлом году "Газпром" подписал с NIGC стратегический меморандум о проработке организации трубопроводных поставок природного газа в Иран.Представительство "Газпрома" в Иране работает с 2002 года, а в 2022 году корпорация и нефтяная National Iranian Oil Company (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическом сотрудничеству в нефтегазовой сфере.

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газ, иран, алексей миллер, газпром