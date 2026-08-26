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Добыча газа в России в январе-июле выросла на 3,6% - 26.08.2026, ПРАЙМ
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Добыча газа в России в январе-июле выросла на 3,6%
Добыча газа в России в январе-июле выросла на 3,6% - 26.08.2026, ПРАЙМ
Добыча газа в России в январе-июле выросла на 3,6%
Добыча газа в России - горючего природного и попутного нефтяного - в январе-июле 2026 года выросла на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 397... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T19:07+0300
2026-08-26T19:07+0300
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Добыча газа в России - горючего природного и попутного нефтяного - в январе-июле 2026 года выросла на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 397 миллиардов кубометров, следует из данных Росстата. Добыча горючего природного газа (газа естественного) за семь месяцев 2026 года выросла на 4,2% в годовом выражении - до 338 миллиардов кубометров. Добыча же попутного нефтяного газа за этот период составила 59 миллиардов кубометров, сократившись на 0,7% к аналогичному периоду прошлого года. Таким образом, добыча естественного и попутного газа за семь месяцев текущего года составила 397 миллиардов кубометров. Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (около 383,3 миллиарда кубометров). Добыча горючего природного газа только в июле в месячном выражении выросла на 1,1%, а в годовом - на 0,4%, до 39,6 миллиарда кубометров. Добыча попутного нефтяного газа увеличилась на 4,7% по сравнению с июнем текущего года и снизилась на 1,9% по сравнению с июлем 2025 года, до 8,2 миллиарда кубометров. В 2025 году суммарная добыча газа в России снизилась на 3,2% - до 663 миллиардов кубометров.
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газ, росстат, россия
Энергетика, Газ, Росстат, РОССИЯ
19:07 26.08.2026
 
Добыча газа в России в январе-июле выросла на 3,6%

Росстат: добыча газа в январе-июле выросла на 3,6%, до 397 миллиардов кубометров

© РИА Новости . Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Добыча газа в России - горючего природного и попутного нефтяного - в январе-июле 2026 года выросла на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 397 миллиардов кубометров, следует из данных Росстата.
Добыча горючего природного газа (газа естественного) за семь месяцев 2026 года выросла на 4,2% в годовом выражении - до 338 миллиардов кубометров. Добыча же попутного нефтяного газа за этот период составила 59 миллиардов кубометров, сократившись на 0,7% к аналогичному периоду прошлого года.
Таким образом, добыча естественного и попутного газа за семь месяцев текущего года составила 397 миллиардов кубометров. Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (около 383,3 миллиарда кубометров).
Добыча горючего природного газа только в июле в месячном выражении выросла на 1,1%, а в годовом - на 0,4%, до 39,6 миллиарда кубометров. Добыча попутного нефтяного газа увеличилась на 4,7% по сравнению с июнем текущего года и снизилась на 1,9% по сравнению с июлем 2025 года, до 8,2 миллиарда кубометров.
В 2025 году суммарная добыча газа в России снизилась на 3,2% - до 663 миллиардов кубометров.
 
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