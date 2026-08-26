https://1prime.ru/20260826/gazmanov-872696558.html
Олег Газманов зарегистрировал товарный знак "Газманов-Родники"
Олег Газманов зарегистрировал товарный знак "Газманов-Родники" - 26.08.2026, ПРАЙМ
Олег Газманов зарегистрировал товарный знак "Газманов-Родники"
Народный артист России Олег Газманов зарегистрировал товарный знак "Газманов-Родники" в честь проекта по поддержке российских музыкантов, следует из электронной | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T14:38+0300
2026-08-26T14:38+0300
2026-08-26T14:40+0300
бизнес
россия
роспатент
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МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Народный артист России Олег Газманов зарегистрировал товарный знак "Газманов-Родники" в честь проекта по поддержке российских музыкантов, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости. "Движение "Газманов-Родники" было создано народным артистом РФ Олегом Газмановым в 2022 году. Целью проекта стала поддержка и продвижение российских музыкантов. Согласно документу ведомства, певец подал заявку в октябре 2024 года, а в августе этого года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак. Исключительное право Газманова на товарный знак будет действовать до октября 2034 года. Теперь под этим товарным знаком певец сможет продавать музыкальные файлы, канцелярию, одежду, обувь, оказывать образовательные услуги и услуги по сочинению музыки, организовывать музыкальные шоу и свадебные церемонии.
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бизнес, россия, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Роспатент
Олег Газманов зарегистрировал товарный знак "Газманов-Родники"
Народный артист России Олег Газманов зарегистрировал товарный знак "Газманов-Родники"
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Народный артист России Олег Газманов зарегистрировал товарный знак "Газманов-Родники" в честь проекта по поддержке российских музыкантов, следует из электронной базы Роспатента, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Движение "Газманов-Родники" было создано народным артистом РФ Олегом Газмановым в 2022 году. Целью проекта стала поддержка и продвижение российских музыкантов.
Согласно документу ведомства, певец подал заявку в октябре 2024 года, а в августе этого года Роспатент
принял решение зарегистрировать товарный знак. Исключительное право Газманова на товарный знак будет действовать до октября 2034 года.
Теперь под этим товарным знаком певец сможет продавать музыкальные файлы, канцелярию, одежду, обувь, оказывать образовательные услуги и услуги по сочинению музыки, организовывать музыкальные шоу и свадебные церемонии.