https://1prime.ru/20260826/germaniya-872706484.html

"Атмосфера унылости": Дмитриев назвал причины разочарования немцев

"Атмосфера унылости": Дмитриев назвал причины разочарования немцев - 26.08.2026, ПРАЙМ

"Атмосфера унылости": Дмитриев назвал причины разочарования немцев

Высокие цены на газ, угроза сокращения рабочих мест и рост преступности среди мигрантов могут являться причинами уныния и разочарования немцев, заявил... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T18:03+0300

2026-08-26T18:03+0300

2026-08-26T18:03+0300

газ

фрг

кирилл дмитриев

фридрих мерц

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общество

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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Высокие цены на газ, угроза сокращения рабочих мест и рост преступности среди мигрантов могут являться причинами уныния и разочарования немцев, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "И, возможно, немцы унылые и разочарованные из-за того, что они платят за газ в девять раз больше, чем американцы, их рабочие места находятся под угрозой из-за краха немецкой промышленности, и они не одобряют растущую преступность среди мигрантов", - написал Дмитриев в соцсети X.Спецпредставитель президента также предложил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу сменить свою политику и художественное оформление рабочего кабинета, в котором сейчас висит полотно "Осеннее рунное плетение" немецкого художника Ансельма Кифера. "Канцлер Мерц должен изменить всю свою политику и свое художественное оформление, если хочет, чтобы немцы вышли из "этой атмосферы унылости и разочарованности". Это, возможно, поможет повысить его унылый и разочаровывающий рейтинг одобрения в 13%", - написал Дмитриев, прикрепив к посту фотографию Мерца, находящегося в своем кабинете. Опрос исследовательского института Wahlen, результаты которого были опубликованы 20 августа, показал, что Мерц продолжает терять поддержку среди населения и его рейтинг опустился до рекордно низкого показателя.

https://1prime.ru/20260825/gaz-872677074.html

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газ, фрг, кирилл дмитриев, фридрих мерц, германия, общество