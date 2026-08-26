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"Атмосфера унылости": Дмитриев назвал причины разочарования немцев - 26.08.2026, ПРАЙМ
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"Атмосфера унылости": Дмитриев назвал причины разочарования немцев
"Атмосфера унылости": Дмитриев назвал причины разочарования немцев - 26.08.2026, ПРАЙМ
"Атмосфера унылости": Дмитриев назвал причины разочарования немцев
Высокие цены на газ, угроза сокращения рабочих мест и рост преступности среди мигрантов могут являться причинами уныния и разочарования немцев, заявил... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T18:03+0300
2026-08-26T18:03+0300
газ
фрг
кирилл дмитриев
фридрих мерц
германия
общество
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Высокие цены на газ, угроза сокращения рабочих мест и рост преступности среди мигрантов могут являться причинами уныния и разочарования немцев, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. &quot;И, возможно, немцы унылые и разочарованные из-за того, что они платят за газ в девять раз больше, чем американцы, их рабочие места находятся под угрозой из-за краха немецкой промышленности, и они не одобряют растущую преступность среди мигрантов&quot;, - написал Дмитриев в соцсети X.Спецпредставитель президента также предложил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу сменить свою политику и художественное оформление рабочего кабинета, в котором сейчас висит полотно "Осеннее рунное плетение" немецкого художника Ансельма Кифера. "Канцлер Мерц должен изменить всю свою политику и свое художественное оформление, если хочет, чтобы немцы вышли из "этой атмосферы унылости и разочарованности". Это, возможно, поможет повысить его унылый и разочаровывающий рейтинг одобрения в 13%", - написал Дмитриев, прикрепив к посту фотографию Мерца, находящегося в своем кабинете. Опрос исследовательского института Wahlen, результаты которого были опубликованы 20 августа, показал, что Мерц продолжает терять поддержку среди населения и его рейтинг опустился до рекордно низкого показателя.
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газ, фрг, кирилл дмитриев, фридрих мерц, германия, общество
Газ, ФРГ, Кирилл Дмитриев, Фридрих Мерц, ГЕРМАНИЯ, Общество
18:03 26.08.2026
 
"Атмосфера унылости": Дмитриев назвал причины разочарования немцев

Дмитриев: высокие цены на газ могут стать причиной уныния и разочарования немцев

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФлаг Германии.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 26 авг - ПРАЙМ. Высокие цены на газ, угроза сокращения рабочих мест и рост преступности среди мигрантов могут являться причинами уныния и разочарования немцев, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"И, возможно, немцы унылые и разочарованные из-за того, что они платят за газ в девять раз больше, чем американцы, их рабочие места находятся под угрозой из-за краха немецкой промышленности, и они не одобряют растущую преступность среди мигрантов", - написал Дмитриев в соцсети X.

Спецпредставитель президента также предложил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу сменить свою политику и художественное оформление рабочего кабинета, в котором сейчас висит полотно "Осеннее рунное плетение" немецкого художника Ансельма Кифера.
"Канцлер Мерц должен изменить всю свою политику и свое художественное оформление, если хочет, чтобы немцы вышли из "этой атмосферы унылости и разочарованности". Это, возможно, поможет повысить его унылый и разочаровывающий рейтинг одобрения в 13%", - написал Дмитриев, прикрепив к посту фотографию Мерца, находящегося в своем кабинете.
Опрос исследовательского института Wahlen, результаты которого были опубликованы 20 августа, показал, что Мерц продолжает терять поддержку среди населения и его рейтинг опустился до рекордно низкого показателя.
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ГазФРГКирилл ДмитриевФридрих МерцГЕРМАНИЯОбщество
 
 
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