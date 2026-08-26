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Билл Гейтс хочет встретиться с Си Цзиньпином для обсуждения контроля ИИ
Билл Гейтс хочет встретиться с Си Цзиньпином для обсуждения контроля ИИ - 26.08.2026, ПРАЙМ
Билл Гейтс хочет встретиться с Си Цзиньпином для обсуждения контроля ИИ
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что хочет встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином в этом году и представить ему предложения по мерам контроля... | 26.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-26T10:47+0300
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2026-08-26T10:47+0300
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ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что хочет встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином в этом году и представить ему предложения по мерам контроля за развитием искусственного интеллекта. "Билл Гейтс планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в конце этого года, чтобы предложить глобальные меры по снижению рисков, связанных с искусственным интеллектом. Сооснователь Microsoft и миллиардер-филантроп заявил, что Китай может согласиться ограничить выпуск потенциально опасных моделей ИИ, если США первыми проявят инициативу в этом вопросе", - пишет агентство Рейтер после интервью с миллиардером. Гейтс также отметил, что хочет предложить механизм, с помощью которого страны смогли бы следить за возможностями ИИ по созданию и использованию биологического оружия но так, чтобы это не мешало развитию технологической индустрии. "С этим согласился бы весь мир", - приводит агентство слова Гейтса. При этом представитель миллиардера рассказал агентству, что его команда работает над организацией встречи с Си Цзиньпином в ходе визита Гейтса в Китай, который может состоятся в ноябре.
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технологии, мировая экономика, китай, сша, билл гейтс, си цзиньпин, microsoft
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Билл Гейтс, Си Цзиньпин, Microsoft
Билл Гейтс хочет встретиться с Си Цзиньпином для обсуждения контроля ИИ
Билл Гейтс намерен представить Си Цзиньпину предложения по контролю за ИИ в этом году
ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что хочет встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином в этом году и представить ему предложения по мерам контроля за развитием искусственного интеллекта.
"Билл Гейтс
планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином
в конце этого года, чтобы предложить глобальные меры по снижению рисков, связанных с искусственным интеллектом. Сооснователь Microsoft
и миллиардер-филантроп заявил, что Китай может согласиться ограничить выпуск потенциально опасных моделей ИИ, если США
первыми проявят инициативу в этом вопросе", - пишет агентство Рейтер после интервью с миллиардером.
Гейтс также отметил, что хочет предложить механизм, с помощью которого страны смогли бы следить за возможностями ИИ по созданию и использованию биологического оружия но так, чтобы это не мешало развитию технологической индустрии.
"С этим согласился бы весь мир", - приводит агентство слова Гейтса.
При этом представитель миллиардера рассказал агентству, что его команда работает над организацией встречи с Си Цзиньпином в ходе визита Гейтса в Китай, который может состоятся в ноябре.