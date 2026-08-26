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Билл Гейтс хочет встретиться с Си Цзиньпином для обсуждения контроля ИИ

Билл Гейтс хочет встретиться с Си Цзиньпином для обсуждения контроля ИИ - 26.08.2026, ПРАЙМ

Билл Гейтс хочет встретиться с Си Цзиньпином для обсуждения контроля ИИ

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что хочет встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином в этом году и представить ему предложения по мерам контроля... | 26.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-26T10:47+0300

2026-08-26T10:47+0300

2026-08-26T10:47+0300

технологии

мировая экономика

китай

сша

билл гейтс

си цзиньпин

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ВАШИНГТОН, 26 авг - ПРАЙМ. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что хочет встретиться с лидером КНР Си Цзиньпином в этом году и представить ему предложения по мерам контроля за развитием искусственного интеллекта. "Билл Гейтс планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в конце этого года, чтобы предложить глобальные меры по снижению рисков, связанных с искусственным интеллектом. Сооснователь Microsoft и миллиардер-филантроп заявил, что Китай может согласиться ограничить выпуск потенциально опасных моделей ИИ, если США первыми проявят инициативу в этом вопросе", - пишет агентство Рейтер после интервью с миллиардером. Гейтс также отметил, что хочет предложить механизм, с помощью которого страны смогли бы следить за возможностями ИИ по созданию и использованию биологического оружия но так, чтобы это не мешало развитию технологической индустрии. "С этим согласился бы весь мир", - приводит агентство слова Гейтса. При этом представитель миллиардера рассказал агентству, что его команда работает над организацией встречи с Си Цзиньпином в ходе визита Гейтса в Китай, который может состоятся в ноябре.

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технологии, мировая экономика, китай, сша, билл гейтс, си цзиньпин, microsoft